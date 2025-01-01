Меню
Киноафиша Фильмы Кот в сапогах 2: Последнее желание Награды и номинации мультфильма Кот в сапогах 2: Последнее желание

Награды и номинации мультфильма Кот в сапогах 2: Последнее желание 2022

Оскар 2023 Оскар 2023
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
 Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший анимационный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
