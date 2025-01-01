[после того как Волк чуть не убил Кота, оставив кровавый след на его лице, он нюхает воздух]

Старший Волк Я просто обожаю запах *страха*!

[Волк медленно шагает, Кот вспоминает прошлое]

Старший Волк Что, не так? Жизни проносятся перед глазами?

[Волк пинает меч Кота к нему под ноги]