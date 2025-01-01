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Киноафиша Фильмы Кот в сапогах 2: Последнее желание Цитаты из мультфильма Кот в сапогах 2: Последнее желание

Цитаты из мультфильма Кот в сапогах 2: Последнее желание

The Big Bad Wolf Я был там, чтобы увидеть все это. Каждую глупую кончину. Но ты даже не заметил меня, потому что Кот в сапогах смеётся в лицо смерти, верно? Но ты сейчас не смеёшься.
Puss in Boots Ты не охотник за головами. Ты...
The Big Bad Wolf Смерть. И я не имею в виду это метафорически, риторически, поэтически, теоретически или как-то иначе. Я — СМЕРТЬ. НАПРЯМУЮ! И я пришёл за тобой, Кот в сапогах.
Puss in Boots Но... я всё ещё жив...
The Big Bad Wolf [смеясь] Знаешь, я не настоящий кошачий человек. Мне кажется абсурдной сама идея ДЕВЯТИ жизней.
[с сердитом тоном]
The Big Bad Wolf И ты не ценил НИ ОДНУ из них. Так почему бы мне не сделать нам обоим одолжение и не забрать эту последнюю прямо сейчас?
🧡
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🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах Я знаю, что никогда не смогу тебя победить, Лобо. Но я никогда не остановлюсь бороться за эту жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кот вспоминает о своих приключениях с Китти и Перрито]
Большой Плохой Волк Что случилось? Жизни мелькают перед глазами?
Кот в сапогах Нет... только одна. Я больше не бегаю.
[Кот бросает карту Звезды Желаний и поднимает меч]
Кот в сапогах [направляет свой меч на Волка] Бойтесь меня, если осмелитесь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Златовласка [К Кэтти] Я думала, ты на духовной перезагрузке.
Кэтти Софтпaws Намасте.
Златовласка А ты должна быть мертва!
Кот в сапогах Я поправился?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Этический Жук Это было ужасно! Твое желание ужасно! *Ты* ужасен! Ты неисправимый монстр!
Джек Горнер [насмехаясь] Что-что! Почему ты так долго, ИДИОТ?
[Джек стряхивает Этического Жука с плеча]
Джек Горнер [вздыхает с раздражением, прежде чем обратиться к последнему оставшемуся члену Дюжины Пекарей] Ты не болтливый, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах Ладно, ладно, ещё один номер. Я назову его: "Легенда никогда не умирает..."
[на него падает огромный колокол]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Perrito Куда, Кот?
Puss in Boots К новым приключениям и старым друзьям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Джек Хорнер [заперт в звезде желания] Что я сделал, чтобы это заслужить? Я имею в виду, что конкретно...?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах Эм... мяу?
[кошки в шоке]
Кошка Охх Охх...
Кот в сапогах Что? Я сказал что-то солёное? Это мой второй язык.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Perrito Я лучший друг Пса в сапогах!
Puss in Boots Нет, не он!
Perrito И его терапевтическая собака.
Puss in Boots Определённо нет!
Kitty Softpaws Наконец-то! Тебе нужна терапия!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Baby Bear Эй, заткнись, ты, маленькая шавка, а то я тебя порежу от попы до носа!
Perrito [восторженно вздыхает] Я в деле! Ладно, ладно, поехали! Вы все - кучка... тупых, медовых жадин, угрюм-
[пикирование]
Perrito , бестолковых-
[пикирование]
Perrito ,
[пикирование]
Perrito -жрущих, лохматых
[пикирование]
Perrito , nuggets
[пикирование]
Perrito , и ТВОЙ нос!
[разразился смехом]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах [слышит свист Волка] Он здесь за мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Китти Сапожки [смотрит в небо] Не хочу этого говорить... но нам стоит загадать желание?
Кот в сапогах Китти, одна жизнь с тобой — это всё, о чём я когда-либо мечтал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кот встречает свои восемь жизней из прошлого]
Кот в сапогах Вы, ребята, настоящие му#аки, и это вызывает у меня внутренний конфликт!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах [в туалете для кошек] Вот где достоинство умирает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах [ухаживает за дамой] Привет, синьорита. Вам нравится гаспачо?
[раздавлен бегущим быком]
Кот в сапогах [выигрывает в покер у собак, жульничая] Сегодня не ваш вечер, а, парни?
[собаки разрывают его на куски]
Кот в сапогах [пьяный] Кот всегда приземляется на лапы. Смотрите!
[сходит с башни]
Кот в сапогах [собирается поднимать тяжести] Нет, коту в сапогах не нужен помощник. Смотрите!
[раздавлен]
Кот в сапогах [собирается быть выстреленным из пушки] Это изменит путешествия. Смотрите!
[он взрывается]
Кот в сапогах [лицо распухло от морепродуктов] Извините, здесь есть моллюски?
[продолжает есть]
Кот в сапогах [готовит] Я мастер выпечки. Смотрите!
[открывает горячую духовку и сгорает]
Кот в сапогах А затем появился гигант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах Добро пожаловать! Мой дом — твой дом!
Губернатор Нет, твой дом — это *мой* дом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Большой Плохой Волк [к Коту в сапогах] Мои комплименты твоему обувщику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах Поздоровайся с моим котёнком-лезвием.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Этический Жук Ты же не будешь стрелять в щенка, правда, Джек?
Джек Хорнер Да, в лицо, а что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Horner Я вас поймаю, мои котики, и вашу собачонку тоже.
🧡
👏
🥺
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🥱
Кот в сапогах Молитесь о пощаде... Коту в сапогах!
🧡
👏
🥺
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🥱
Baby Bear 'Эй, я тебя сейчас накажу, сливочный! А потом надену твои шмотки!
Jack Horner Это было странно.
🧡
👏
🥺
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🥱
The Big Bad Wolf Ну-ну. Если это не сам Кот в сапогах.
[смеётся]
The Big Bad Wolf В самом деле!
Puss in Boots Эй, привет.
The Big Bad Wolf Вот он, знаменитый帽子, перо и, конечно, сапоги.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Медвежонок Ты нас криминалишь? После того, как мы тебя криминалили? Нет, никаких криминальных возвратов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах Эй, хочешь увидеть что-то крутое?
[огромный колокол врезается в лицо Великана]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Китти Софтпоу [Что касается бороды Кота] Что это? Ты теперь пират?
Кот в сапогах Мне кажется, она выглядит... благородно.
Китти Софтпоу Похоже, что на твоем лице ползала опоссум и умерла. От стыда.
Кот в сапогах Пожалуйста, насмехайся надо мной потише.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мама Луна Я же вам говорила, что здесь нет кошек!
Златовласка Заставь её говорить.
[Папа Медведь подходит к Маме Луне и рычит ей в лицо]
Папа Медведь Извините меня, дорогая. Мы ищем легендарного Кота в сапогах. Вы, случайно, не видели его?
Златовласка Слишком мягко.
Мама Медведица [использует свой коготь для носа] Говори, старая бабка, или я сделаю из твоих кишок подтяжки.
[Мама Луна падает в обморок]
Златовласка Слишком жестко! Это было не то! Эй, Малыш, учуять его.
Малыш Медведь Ты не командуй мне, что делать.
Мама Медведица Слушай свою сестру, Малыш.
Малыш Медведь О, она не моя сестра! Она беглая сирота.
Папа Медведь [попадает Малышу Медведю по щеке] Она твоя сестра. Делай, как она говорит.
Малыш Медведь Ладно, но всё, что я могу учуять... это кошачья моча.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Perrito Хорошо, Китти, кажется, я понял.
[пытается сделать милые глаза, но начинает выпучивать глаз]
Perrito Доверься мне!
Kitty Softpaws Полегче, полегче. Ты себе грыжу заработаешь. Еще раз. Вот так.
[показывает милые глаза]
Kitty Softpaws Доверься мне.
Perrito Ой. Ну, конечно, я доверяю тебе и Псу, даже без этих глаз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джинджер Пус, мне кажется, ты слишком разогрел духовку!
Кот в сапогах Я мастер выпечки. Смотри.
[открывает дверцу духовки, из неё вырывается огонь, и Джинджер кричит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Большой Плохой Волк Я пришёл за высокомерной маленькой легендой, которая думала, что она бессмертна.
[вздыхает]
Большой Плохой Волк Но я больше не вижу его.
[убирает свои косы]
Большой Плохой Волк Живи своей жизнью, Кот в сапогах. Живи её хорошо. Ты знаешь, что мы встретимся снова, правда?
Кот в сапогах Да, до самой смерти.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах [после того, как он закопал свой наряд у Мамы Луны] Мы собрались здесь сегодня, чтобы попрощаться с Котом в сапогах. Нет слов, чтобы выразить такую утрату. Спасибо.
[уходит, затем возвращается]
Кот в сапогах Но было бы преступлением не попробовать. Его знали по всей земле под многими именами. Резкий Рысь. Эль Мачо Гато. Шептун Латте. Для некоторых — преступник. Для большего числа — герой. Для всех — легенда. Я был прав. Слов было недостаточно.
[снова уходит, затем возвращается]
Кот в сапогах Но, возможно, песня. Кто твой любимый бесстрашный герой?
[начинает плакать]
Кот в сапогах Кто твой любимый бесстрашный герой? Ты был, ты был.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Кот в сапогах [Хвост Перрито продолжает его бить] Ты не против? Я здесь ем. То есть, мяу. Как угодно.
Перрито О, прости.
[восторженно охает]
Перрито Ты говорящий кот. *Я* говорящий кот. Давай поговорим!
Кот в сапогах [вздыхает] Я бы предпочёл поесть.
Перрито О, не проблема. Мы можем есть и говорить одновременно.
Кот в сапогах Не говорю по-английски.
Перрито [по-испански] Ты говоришь по-испански? Я тоже! Откуда ты? Ты любишь дремать?
Кот в сапогах Я тоже не говорю по-испански.
Перрито [смеётся] Ты смешной.
🧡
👏
🥺
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🥱
Кот в сапогах Без моих девяти жизней я не... я не...
Китти Софтпaws Что, "Легенда"? Я знала, что не смогу соперничать с твоей истинной любовью.
[Швыряет карту в него]
Китти Софтпaws Вот, забери свои жизни назад. Только держи их подальше от моих.
Кот в сапогах Китти! За мной охотится Смерть!
🧡
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🥱
Puss in Boots Что же они могут предложить Коту в сапогах?
Perrito Что такое Кот в сапогах?
Puss in Boots Серьезно?
🧡
👏
🥺
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🥱
Perrito Хочешь погладить мой животик?
Puss in Boots Что-что происходит?
Perrito Погладь!
Puss in Boots Нет уж, спасибо.
Perrito Да давай, погладь! Мне нужно тренироваться. Я собираюсь стать терапевтической собакой когда-нибудь.
Puss in Boots О чем ты, черт возьми, говоришь?
Perrito Я рад, что ты спросил. Когда людям плохо, они могут погладить мой животик. Это поможет им чувствовать себя лучше.
🧡
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🥱
Китти Мягкие Лапки Знаешь, когда ты сказал, что Смерть за тобой охотится, я думала, ты просто шикарно преувеличиваешь.
🧡
👏
🥺
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🥱
Jack Horner Ты что, не знаешь, что я мёртв внутри?
🧡
👏
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🥱
Златовласка Отдай нам карту, или пекарь получит по полной!
Джек Хорнер У меня даже нет карты, Маленькая Бо Крип.
[Златовласка бросает человека в Джека]
Джек Хорнер Перестань бросать моих людей в меня!
🧡
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🥱
Златовласка Прощайте, лохи!
Кошка Мягкие Лапки [На испанском] Я превращу вас всех в коврики для ванной!
🧡
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🥱
Мама Медведица [с ностальгией вспоминая воспоминания Голди] О, это был он.
Голди Что это был за день, мама?
Мама Медведица В тот день, когда маленькая сиротка вломилась в нашу хижину и украла наши сердца. В тот день наш мир стал идеальным.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Pinocchio Потому что я настоящий мальчик! Никаких условий!
[аплодируя]
Pinocchio Спасибо, спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Этичный Жук В каждом есть что-то хорошее! В каждом есть что-то хорошее!
🧡
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🥱
Китти Мягкие Лапки [На испанском] Куда пропал этот идиот со своей собакой?
🧡
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🥱
Мальчик Папа, он наступил мне на лицо!
Отец мальчика И мы больше никогда его не отмоем
🧡
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🥱
Мальчик [гигант поднимает его] Уиии! Я лечу!
Кот в сапогах Нет, ты не летаешь. Я тебя спасу!
Губернатор [тоже поднимается гигантом] Спасите и меня!
Кот в сапогах Если это удобно.
🧡
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🥺
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🥱
Большой Плохой Волк [на испанском] Почему, черт возьми, я пошёл играть со своей едой?
🧡
👏
🥺
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🥱
Perrito Я должен быть бесстрашным героем; легендой, но без жизней на запас, я... ничто. Мне нужно это желание, чтобы вернуть свои жизни.
Perrito Тебе стоит сказать Китти. Она бы поняла...
Puss in Boots Нет, нет, нет, нет. Она не должна об этом знать.
Perrito [в замешательстве] Окей?
Kitty Softpaws [грубит от злости] Куда делись этот идиот и его пес?
Puss in Boots Китти никогда больше мне не доверит; не после Санта-Коломы.
Perrito Но это всего лишь одна неудачная кража.
Puss in Boots Санта-Колома — это не кража, Перрито. Это была церковь, с священником, гостями... и Китти. Все, кроме меня. Я тоже тогда сбежал.
Perrito О...
[начинает понимать]
Perrito О.
[вдохнул от осознания]
Perrito ОХ!
[шёпотом]
Perrito Ты оставил её у алтаря?
Puss in Boots Это было неправильно, я знаю. Мне стыдно. Я просто желаю, чтобы не причинил ей так много боли. Я жалею об этом дне.
Perrito Так что... может, тебе стоит сказать это Китти. Это могло бы её успокоить. И тебя, возможно, тоже.
Kitty Softpaws [крикнув] Пус? Пес? О, вот ты где.
🧡
👏
🥺
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🥱
The Big Bad Wolf Поднимай. Поднимай. Ещё раз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Кот находится у Звезды Желаний, готовясь загадать желание]
Кот в сапогах Звезда, светлая звезда, первая звезда, которую я вижу сегодня ночью. Я желаю...
Кити Софтпaws Не могу поверить, что я снова на это купилась.
Кот в сапогах Кити, ты не понимаешь.
Кити Софтпaws Не понимаю чего? Что ты играл со мной всё это время?
Кот в сапогах Мне нужно это желание.
Кити Софтпaws О, да? Хочешь знать, какое было *моё* желание? Кто-то, *кто угодно*, кому я могла бы доверять.
[Кити выхватывает карту у Кота и направляет на него свой Гатито Меч]
Кот в сапогах Эй!
Кити Софтпaws Всю свою жизнь я никогда этого не имела, но думала, что наконец-то нашла кого-то, без желания. Я думала, это ты, но ты всё ещё убегаешь, всё тот же старый Кот в сапогах.
Кот в сапогах Но я не тот, не тот Кот в сапогах. Я... Я на последней жизни. Мне нужно вернуть свои жизни. Без них я не... Я *не*...
Кити Софтпaws Что? Легенда?
[печально смеётся]
Кити Софтпaws Я всё равно не могу соперничать с твоей единственной настоящей любовью. Продолжай. Верни свои жизни.
[Кот ахает, когда хватает карту]
Кити Софтпaws Просто держи их подальше от моих.
Перрито [скулит]
Кот в сапогах Кити! Смерть гонится за мной!
Кити Софтпaws [смущённо] Что?
Джек Хорнер Меня называли многими именами... но никогда Смертью. Мне это нравится. Это *моё* желание!
Мама Медведица Эй! Это желание Голди!
[Голди, Папа Медведь и Малыш Медведь приходят к Звезде, когда начинается финальная битва]
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[после того как Волк чуть не убил Кота, оставив кровавый след на его лице, он нюхает воздух]
Старший Волк Я просто обожаю запах *страха*!
[Волк медленно шагает, Кот вспоминает прошлое]
Старший Волк Что, не так? Жизни проносятся перед глазами?
[Волк пинает меч Кота к нему под ноги]
Старший Волк Поднимай. Поднимай... его...
[Кот в страхе убегает в ванную и захлопывает дверь. Волк начинает насвистывать свою мелодию, Кот запирается внутри. Волк использует серп, чтобы выбить дверь, видит, что Кота нет]
Старший Волк Беги, беги, котёнок.
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Этический Жук [Джеку, пока он едет на фениксе и держит порванный кусок карты Звезды Желаний] Что-то ищешь? Считай, это моя отставка, мистер!
[Он использует феникса, чтобы сжечь кусок, заставляя всю карту развалиться на части]
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🥱
Jack Horner Теперь насчет вашей оплаты.
Jan Serpent Стойте. Вы обещали нам нашу долю в золоте.
Jack Horner Обещал, не правда ли? Слышали о прикосновении Мидаса?
Jo Serpent О, круто, я беру это!
[она хватает прикосновение Мидаса и начинает превращаться вSolid золото]
Jo Serpent О нет. Я не так оценил ситуацию!
🧡
👏
🥺
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🥱
Кот в сапогах Ладно, просто заскакивай и убегай. Легкотня.
Перрито [появляется рядом с Котом] Лимончик!
Кот в сапогах А! Что ты здесь делаешь?
Перрито Я принёс тебе меч.
Кот в сапогах Это не меч, это палка!
Перрито Это палка-меч!
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🥱
Джек Хорнер Я ненавижу разговаривать с сказочными животными.
🧡
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🥱
Jack Horner Китти Мягкие Лапки. Хм, у тебя хватает смелости вернуться сюда.
Kitty Softpaws Пожалуйста. Я была лучшей вором, которого ты когда-либо нанимал.
Jack Horner Ты ограбила меня!
🧡
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🥺
🤔
🥱
Большой Плохой Волк [На испанском] Беги, беги, котик.
🧡
👏
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🥱
Perrito Что с тобой, Кот?
Puss in Boots Я... Я на последнем издыхании, и... я... я боюсь.
Perrito Ну... бояться — это нормально.
Puss in Boots Нет, не для Кота в сапогах. Я должен быть бесстрашным героем, легендой. Но... без жизней в запасе я... ничто.
🧡
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Kitty Softpaws Почему ты такой смешной, пёс? В чём твоя история?
Perrito Моя история? О, на самом деле это очень смешная история.
[смеётся]
Perrito Когда я был щенком, я и мои братья по помёту жили с семьёй. Семьёй, полной шутников, которые любили играть в прятки, и всегда я был "вышибалой". Издевались над маленьким, не так ли?
Perrito Они пытались засунуть меня в коробку, в мусорное ведро. Как бы они ни старались, я всегда находил их. И вот однажды, они проявили креативность и засунули меня в носок с камнем внутри.
[смеётся]
Perrito А потом бросили меня в реку!
[валится со смеху]
Perrito Я прогрыз дыры в носке и выплыл на поверхность.
[Пусс и Китти выглядят в ужасе]
Perrito Так и не нашёл их и своих братьев по помёту, так что, похоже, я всё ещё "вышибала"!
[смеётся]
Kitty Softpaws Ух ты, это самая грустная смешная история, которую я когда-либо слышал.
🧡
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Baby Bear Эти коты не станут рисковать своими жизнями ради этого глупого щеночка.
Goldilocks Ты это говоришь только потому, что хочешь его съесть.
Baby Bear Нет, я просто хочу погладить его своими зубами.
🧡
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Kitty Softpaws Знаешь, к чему приводит доверие? К носку, камню и купанию в реке.
Perrito Но ты же должен кому-то доверять, верно?
Kitty Softpaws Не мне. Ни за что. Каждый раз, когда я опускала свою guard, меня предавали, лишали когтей, использовали и обманывали. Никогда больше. Я — сольное выступление. Я храню свои секреты и держу карты при себе. Так ты и получаешь выигрышную комбинацию. Поверь мне; никогда никому не доверяй.
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Кот в сапогах [после того, как ему посоветовали уйти на пенсию деревенским доктором/парикмахером] Этот доктор — шарлатан и сумасшедший! Ему лучше заняться стрижкой!
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Этический Жук [после падения Бейкера с Дюжиной в овраг] Сладкая мать гусей, Джек!
Джек Хорнер Ну, как говорится. Не испечешь пирог, не потеряв дюжину человеков.
🧡
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🥱
Китти Мягкие Лапки Классная сумка, бабушка, Джек.
Джек Хорнер Это не бабушкина сумка! Это волшебная сумка для няни.
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Большой плохой волк Страх. Я просто ОБОЖАЮ запах страха, он такой опьяняющий.
Кот в сапогах [Пьяный кот] Да?
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Волк Давай, беги! Мне так веселее.
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Baby Bear Так что же это такое, а? Что для тебя "в самый раз"? Что такого, чёрт возьми, важного, что ты нас застрял в этом проклятом лесу?
Goldilocks Я завожу семью! Вот что. Настоящую семью. Тогда всё будет в самый раз.
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Китти Мягкие Лапки Как тебя зовут?
Перрито О, меня называли по-разному. Собака. Плохая собака. Глупая собака. Эй ты! Ты там! Убирайся! Оставь это! Брось это! Большая крыса. Маленькая свинья. Лицо крысы. Кусок дерьма.
[пип-пип]
Перрито Для ума. Знаешь, вот такое.
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Goldilocks Просто дайте нам карту.
Papa Bear И добавьте дюжину пирогов!
Goldilocks Э?
Mama Bear Ох, у вас есть какие-нибудь savoury пироги?
Goldilocks Что?
Baby Bear Да, какие у вас вкусы?
Goldilocks Н-нет!
Mama Bear Можно это всё в пакетик на вынос?
Goldilocks О, ну пожалуйста, перестань говорить о чертовых пирогах! Сосредоточься!
[разбивает бутылку с уменьшенным лилипутским кораблём, люди вываливаются, крича]
Goldilocks Отдайте эту карту, или я вас всех накажу!
🧡
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Perrito Я живу под крыльцом. Там бывает немного одиноко. В основном там все контролируют крысы и сороконожки, но у меня есть свой маленький уголок.
Puss in Boots Поздравляю.
Perrito Я просто пришёл сюда ради еды и друзей!
[кот рычит и шипит на Перрито]
Perrito В основном-в основном ради еды.
🧡
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🥱
Mama Luna Ты думаешь, это в первый раз, когда меня засовывают в пианино?
🧡
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Kitty Softpaws Что за дела, а? Ты с бандой Чихуахуа?
Perrito Не думаю.
Kitty Softpaws Не верю тебе.
Perrito Это нормально. Главное, чтобы ты верил в себя.
Kitty Softpaws Что.. он ненормальный?
Puss in Boots Да.
🧡
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Златовласка Перестань думать о своем животе, Малыш. На самом деле, перестань думать вообще. Ты только навредишь себе, дурочка.
Перьито [смеется] Дурочка!
Малыш-Медвежонок И почему я должен слушать тебя, сироту, ворующую кашу? Ты даже не медведь.
Перьито Ха!
Златовласка [фыркает] Я больше медведь, чем ты.
Перьито Она. Поймала. Тебя!
Малыш-Медвежонок Ты всего лишь дешёвая Золушка.
Перьито Ох!
Златовласка Ну, это уж и впрямь смешно с твоих уст, Малыш. Потому что ты знаешь, кто ты?
Перьито Подожди.
Златовласка Ты глупый, толстый, медлительный, не читающий, с болезнью Лайма, с блохами, медведь-деревяшка!
Перьито Бум!
Малыш-Медвежонок У меня нет медвежьих ягод!
Папа-Медведь Нет, есть. У тебя они есть.
🧡
👏
🥺
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🥱
Малыш Медведь У меня есть план. Я могу стянуть карту, как любой старый кот.
Златовласка [смеётся] *У тебя* есть план?
Малыш Медведь Что? Я умный, разве нет? Разве нет, Папа?
Папа Медведь Нет. Тебе не хватает ума.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[пинает меч к Коту в сапогах]
Большой Плохой Волк Подбери. Подбери... его...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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John Mulaney
Харви Гильен
Харви Гильен
Harvey Guillen
Боб Персичетти
Боб Персичетти
Bob Persichetti
Самсон Каё
Самсон Каё
Samson Kayo
Бернардо Де Паула
Бернардо Де Паула
Bernardo De Paula
Да’Вин Джой Рэндольф
Да’Вин Джой Рэндольф
Da'Vine Joy Randolph
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Оливия Колман
Оливия Колман
Olivia Colman
Конрад Вернон
Конрад Вернон
Conrad Vernon
Коуди Кэмерон
Cody Cameron
Артемис Пебдани
Артемис Пебдани
Artemis Pebdani
Бетси Содаро
Бетси Содаро
Betsy Sodaro
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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