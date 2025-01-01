Кот в сапогах[после того, как он закопал свой наряд у Мамы Луны]Мы собрались здесь сегодня, чтобы попрощаться с Котом в сапогах. Нет слов, чтобы выразить такую утрату. Спасибо.
[уходит, затем возвращается]
Кот в сапогахНо было бы преступлением не попробовать. Его знали по всей земле под многими именами. Резкий Рысь. Эль Мачо Гато. Шептун Латте. Для некоторых — преступник. Для большего числа — герой. Для всех — легенда. Я был прав. Слов было недостаточно.
[снова уходит, затем возвращается]
Кот в сапогахНо, возможно, песня. Кто твой любимый бесстрашный герой?
Kitty SoftpawsНе мне. Ни за что. Каждый раз, когда я опускала свою guard, меня предавали, лишали когтей, использовали и обманывали. Никогда больше. Я — сольное выступление. Я храню свои секреты и держу карты при себе. Так ты и получаешь выигрышную комбинацию. Поверь мне; никогда никому не доверяй.
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Кот в сапогах[после того, как ему посоветовали уйти на пенсию деревенским доктором/парикмахером]Этот доктор — шарлатан и сумасшедший! Ему лучше заняться стрижкой!
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Этический Жук[после падения Бейкера с Дюжиной в овраг]Сладкая мать гусей, Джек!
Джек ХорнерНу, как говорится. Не испечешь пирог, не потеряв дюжину человеков.