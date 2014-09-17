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Duran Duran: Вне сцены - трейлер
Киноафиша Трейлеры Duran Duran: Вне сцены. Трейлер

Duran Duran: Вне сцены. Трейлер

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Дата публикации: 17 сентября 2014
Duran Duran: Вне сцены – «Duran Duran» – один из самых легендарных британских музыкальных коллективов всех времен, с безусловно замечательной историей: более 80 миллионов проданных копий альбом, 30 хитов №1 в Великобритании, 18 хитов в США, 2 премии Grammy и 6 наград за различные достижения в мире музыки от MTV, BRITS, премия Ivor Novellos, награды от GQ и Q Magazines, а также испанского Ondas. На данный момент группа работает над своим 14-м студийным альбомом, вновь объединившись с продюсером Марком Ронсоном. Эта специальная режиссерская версия кинокартины никогда ранее не была представлена публике. Премьера состоится 18 октября в 30 городах России в рамках "BEAT WEEKEND", организованным совместными усилиями международного фестиваля Beat Film Festival и Невафильм Emotion.
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