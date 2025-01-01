[после удара Ноа в пах, когда он попытался её изнасиловать]

Думаешь, ты меня запугаешь какой-то надписью на стене? Подумай ещё раз! Будет твоё слово против моего, и кого, по-твоему, они поверят? Держись подальше от меня... и от моего сына!