Claire Peterson[после удара Ноа в пах, когда он попытался её изнасиловать]Думаешь, ты меня запугаешь какой-то надписью на стене? Подумай ещё раз! Будет твоё слово против моего, и кого, по-твоему, они поверят? Держись подальше от меня... и от моего сына!
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Claire Peterson[Ноа]Ладно... каков твой план? Что ты думаешь? Ты правда считаешь, что мы будем встречаться? Вместе ездить в семейные отпуска? Как ты думаешь, что тут вообще произойдет?
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Noah Sandborn[Клэр]Ты видишь это видео и доказательство нашей любви как угрозу этой жизни. Но я... я вижу в этом обещание лучшей.