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Киноафиша Фильмы Поклонник Цитаты из фильма Поклонник

Цитаты из фильма Поклонник

[из трейлера]
Kevin Хочешь взять печеньку с собой?
Noah Sandborn [смеётся] Обожаю печенье твоей мамы.
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Claire Peterson Хватит меня преследовать.
Noah Sandborn Я тебя не преследую, Клэр... я живу по-соседству.
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Claire Peterson Иди на х#й.
Noah Sandborn Я лучше тебя.
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Клэр Петерсон [Узнав о её связи с Ноа] О Боже, он угрожал моей жизни, моему сыну, моей работе.
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[последние реплики]
Noah Sandborn Прости, дружище... но иногда даже героям приходится принимать трудные решения!
Claire Peterson Ты не герой!
[роняет на него двигатель]
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Jason Zimmer [дразнит Кевина] Эй, Петерсон! Твой фильм вчера шел на Turner Classics. «Виз». Это как черная версия «Волшебника из страны Оз». «Волшебники из Вэйверли Плэйс» будут завтра.
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Noah Sandborn [Клер, пока раздевает её] Такую женщину, как ты, нужно беречь.
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Noah Sandborn Позволь мне любить тебя, Клэр.
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Claire Peterson [после удара Ноа в пах, когда он попытался её изнасиловать] Думаешь, ты меня запугаешь какой-то надписью на стене? Подумай ещё раз! Будет твоё слово против моего, и кого, по-твоему, они поверят? Держись подальше от меня... и от моего сына!
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Claire Peterson [Ноа] Ладно... каков твой план? Что ты думаешь? Ты правда считаешь, что мы будем встречаться? Вместе ездить в семейные отпуска? Как ты думаешь, что тут вообще произойдет?
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Noah Sandborn [Клэр] Ты видишь это видео и доказательство нашей любви как угрозу этой жизни. Но я... я вижу в этом обещание лучшей.
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Claire Peterson Еще один вопрос, детектив. Это был минивэн 2006 года?
Detective Johnny Chou Да, именно так.
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Vicky Lansing Я заместитель директора.
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