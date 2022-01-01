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Поклонник
Поклонник, 2015: актеры и роли
The Boy Next Door
Поклонник
2015 / США
Трейлер
4.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
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Поклонник, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Коэн
Rob Cohen
В ролях
Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez
Райан Гузман
Ryan Guzman
Кристин Ченоуэт
Kristin Chenoweth
Джон Корбетт
John Corbett
Бэйли Чейз
Bailey Chase
Йен Нельсон
Адам Хикс
Adam Hicks
Хилл Харпер
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Трэвис Шульдт
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Франсуа Чау
François Chau
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