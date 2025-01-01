Меню
О персоне
Фильмография
Адам Хикс
Adam Hicks
Адам Хикс
Адам Хикс
Adam Hicks
Дата рождения
28 ноября 1992
Возраст
33 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Актёр ужасов
Популярные фильмы
4.6
Поклонник
(2015)
0.0
Жуть
(2016)
Фильмография Адам Хикс
Жанр
Все
Драма
Триллер
Ужасы
Год
Все
2016
2015
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Жуть
драма, ужасы, триллер
2016, США
4.6
Поклонник
The Boy Next Door
триллер
2015, США
Смотреть трейлер
