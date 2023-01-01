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Поклонник Поклонник
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The Boy Next Door Поклонник 2015 / США
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Награды и номинации фильма Поклонник

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший испуг
Победитель
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худшая женская роль
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, США, триллер
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Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
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