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Пока мы молоды Пока мы молоды
Киноафиша Фильмы Пока мы молоды Отзывы о фильме «Пока мы молоды»
While We're Young Пока мы молоды 2014 / США
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Пока мы молоды»

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В центре сюжета семейная пара — Джош (Бен Стиллер) и Корнелия (Наоми Уоттс). Обоим уже за 40, детей так и не удалось завести. Но кризис уже налицо: Джош с десяток лет не может закончить свой документальный фильм, а из-за вечной занятости пара лишь крутится в повседневных проблемах. Всё меняется, когда герои знакомятся с 25-летними супругами Джейми (Адам Драйвер) и Дарби (Аманда Сейфрид). Кажется, те умеют жить моментом и не думать о серых буднях. Джош и Корнелия снова чувствуют себя…

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irinayr 8 ноября 2020, 22:52
Оценка
Ужасный фильм, жаль потраченного времени и денег
8 ноября 2020, 22:52 Ответить
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