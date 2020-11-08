Наша рецензия

В центре сюжета семейная пара — Джош (Бен Стиллер) и Корнелия (Наоми Уоттс). Обоим уже за 40, детей так и не удалось завести. Но кризис уже налицо: Джош с десяток лет не может закончить свой документальный фильм, а из-за вечной занятости пара лишь крутится в повседневных проблемах. Всё меняется, когда герои знакомятся с 25-летними супругами Джейми (Адам Драйвер) и Дарби (Аманда Сейфрид). Кажется, те умеют жить моментом и не думать о серых буднях. Джош и Корнелия снова чувствуют себя…