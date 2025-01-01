[Первые реплики]

Титры Из "Мастера строителя" Генрика Ибсена

Солнесс Смешно, но я так расстроен из-за молодых людей!

Хильде Что? Молодые люди?

Солнесс Да, они меня так расстраивают, что я словно запер здесь двери и закрылась на ключ. Боюсь, что они придут, постучат в дверь и потом вломятся.

Хильде Ну, я думаю, тебе стоит открыть дверь и впустить их.

Солнесс Открыть дверь?

Хильде Да — чтобы они могли тихонько и спокойно зайти, и это могло бы стать для тебя чем-то хорошим...