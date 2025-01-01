JoshЕго документалки закончились. То, что ты делаешь — это совсем другое. Если все снимают всё подряд, то что вообще такое документалистика? Это теряет смысл, это просто какая-то х#рня, которую ты записал! Это что, слова старика? Может и так. Вам, ребятам, говорили, что вы можете всё. Вы думаете, что всё вокруг — для вас. Это не так.
JamieУ никого ничего не принадлежит. Если я слышу песню, которая мне нравится, или историю — она моя. Моя, чтобы использовать. Она принадлежит всем.
JoshНет, не принадлежит! Это не обмен, Джейми, это воровство.
Leslie BreitbartЗнаешь, оглядываясь на свою карьеру, я иногда задаюсь вопросом, как же мне удалось так много добиться? Если быть честной с собой, порой приходилось быть эгоистичным г##ом в ущерб тебе и твоей маме. Конечно, я этого не говорю. Я говорю — талант, труд, удача. Твой муж не понимает, что это на самом деле значит, он... Он всё ещё верит в эти речи.
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CorneliaДжош, ты же знаешь, что мир — это не гигантский заговор против тебя.
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🥺
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CorneliaОни построили домик из веток. И волк пришёл.