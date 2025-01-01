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Киноафиша Фильмы Пока мы молоды Цитаты из фильма Пока мы молоды

Цитаты из фильма Пока мы молоды

Josh Впервые в жизни я перестал считать себя ребёнком, который пытается быть взрослым.
Cornelia Ты тоже так чувствуешь?
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Dr. Nagato У вас артрит в колене.
Josh Артрит артрит?
Dr. Nagato Да. Обычно я говорю это один раз.
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Josh Как будто он однажды увидел искреннего человека и с тех пор пытается его копировать.
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Cornelia Кажется, их квартира полна всего того, что мы когда-то выбросили, но у них это так здорово смотрится.
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Fletcher До того как у тебя появляется ребёнок, все твердят: «Это лучшее, что ты когда-либо сделаешь». А как только забираешь малыша из роддома, те же люди говорят: «Не переживай, станет легче.»
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[Последние слова]
Josh Он не злой. Он просто молод.
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Cornelia Хотелось бы, чтобы ты смотрел на меня так же, как на Джейми и Дарби. Когда мы только познакомились, ты покорял меня романтичными письмами.
Josh Сейчас, когда мы постоянно вместе в одной комнате, было бы странно слать тебе письма.
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Josh Мне нравится наша жизнь такой, какая она есть.
Cornelia Да. Ну, если бы мы захотели, могли бы завтра сгонять в Париж.
Josh Если уж решимся, то надо планировать хотя бы за месяц.
Cornelia Месяц — это всё ещё спонтанность.
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Jamie Мне очень понравился ваш фильм. Та сцена с собаками вокруг мусорки. Как вы это поставили?
Josh Я сказал: «Эй, пристрели этих собак».
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[Первые реплики]
Титры Из "Мастера строителя" Генрика Ибсена
Солнесс Смешно, но я так расстроен из-за молодых людей!
Хильде Что? Молодые люди?
Солнесс Да, они меня так расстраивают, что я словно запер здесь двери и закрылась на ключ. Боюсь, что они придут, постучат в дверь и потом вломятся.
Хильде Ну, я думаю, тебе стоит открыть дверь и впустить их.
Солнесс Открыть дверь?
Хильде Да — чтобы они могли тихонько и спокойно зайти, и это могло бы стать для тебя чем-то хорошим...
Солнесс Открыть дверь?
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Josh Знаешь что, к чёрту тебя.
Cornelia К чёрту тебя. Не разговаривай со мной так.
Josh Я говорю «к чёрту тебя» так, как говорят Джейми и Дарби — это не настоящее «к чёрту тебя», а такое полуигривое «к чёрту тебя».
Cornelia Мы не Джейми и Дарби. Мы так друг с другом не разговариваем. Если ты скажешь «к чёрту тебя» мне, это будет ощущаться как настоящее «к чёрту тебя».
Josh Это настоящее.
Cornelia К чёрту тебя. И не полуигриво.
Josh К чёрту тебя. Полное, настоящее, до самого сердца, к чёрту тебя.
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Cornelia У нас на этих выходных церемония аяуаски с Джейми и Дарби.
Marina Что такое церемония аяуаски?
Cornelia Пьёшь эту гадкую дрянь, галлюцинируешь и вырываешь своих демонов.
Marina Ладно. Мы просто собираемся пожарить шашлыки и, может, сыграем в шарады.
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Josh Я понял по ходу, что можно открыть для себя больше, если позволить себе удивляться тому, что встречаешь.
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Josh Давай заведём детей.
Cornelia Я не хочу, чтобы это было как «Каждый раз, когда ты принимаешь галлюциноген, хочешь завести ребёнка».
Josh Не каждый раз.
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Tim Почему, когда кто-то берёт телефон, всем остальным тоже надо?
Cornelia У меня просто небольшое дело...
Tim Каждый из нас уверен, что именно у него сейчас самое важное дело.
Cornelia [всё ещё пользуется телефоном] Знаю, это так невежливо.
🧡
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[пляжный мяч попадает Джошу в голову]
Josh Аааа, что за хр#нь? Аккуратнее!
Ball thrower Я тебя люблю!
Josh Ладно, хорошо.
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Darby Знаешь, мы с Джейми всегда задумывались, как мы состаримся? И ответ... как все остальные.
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Cornelia Мой папа любит говорить: «Чем больше, тем лучше.»
Josh Потому что у твоего папы уже есть всё, а он всё равно хочет больше.
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Leslie Breitbart Как моя дочь?
Josh А как она тебе кажется?
Leslie Breitbart Выглядит нормально.
Josh Так почему тогда спрашиваешь меня?
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Josh Я знаю, что документалистика закончилась.
Jamie Да ты шутишь? Это то, что сейчас все делают.
Josh Его документалки закончились. То, что ты делаешь — это совсем другое. Если все снимают всё подряд, то что вообще такое документалистика? Это теряет смысл, это просто какая-то х#рня, которую ты записал! Это что, слова старика? Может и так. Вам, ребятам, говорили, что вы можете всё. Вы думаете, что всё вокруг — для вас. Это не так.
Jamie У никого ничего не принадлежит. Если я слышу песню, которая мне нравится, или историю — она моя. Моя, чтобы использовать. Она принадлежит всем.
Josh Нет, не принадлежит! Это не обмен, Джейми, это воровство.
Jamie Это слова старика.
Josh Я и есть старик!
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Jamie Я имею в виду, ты продюсируешь, а он, по сути, благословляет проект.
Cornelia Благословляет? Как при чихании?
Jamie Нет. Я имел в виду что-то вроде папы римского.
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Josh Странно, знаешь, я в том возрасте, когда то, что, как ты думал, случится только с возрастом, происходит прямо сейчас.
Jamie Если честно с собой, я думаю, что никогда не умру. Знаю, звучит сумасшедше.
Josh Это действительно сумасшествие.
Jamie Думаю, я патологически счастлив.
🧡
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Leslie Breitbart Знаешь, оглядываясь на свою карьеру, я иногда задаюсь вопросом, как же мне удалось так много добиться? Если быть честной с собой, порой приходилось быть эгоистичным г##ом в ущерб тебе и твоей маме. Конечно, я этого не говорю. Я говорю — талант, труд, удача. Твой муж не понимает, что это на самом деле значит, он... Он всё ещё верит в эти речи.
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Cornelia Джош, ты же знаешь, что мир — это не гигантский заговор против тебя.
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Cornelia Они построили домик из веток. И волк пришёл.
Josh Он сдувает его.
Cornelia Да, но что происходит посередине?
Josh Мне всё время хочется сказать: «Этот поросёнок пошёл на рынок», но это про пальцы.
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Josh Лесли, ты шутишь? Тебе всё равно? Ты только что выступала с речью об аутентичности!
Leslie Breitbart Фильм работает на многих уровнях, случайность в этом, если честно, — самый неинтересный момент.
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Leslie Breitbart Люди критиковали меня и некоторых моих коллег, говоря, что мы делаем вид, будто объективны, хотя объективности не существует. Ладно, мы пытались поймать правду, но правду опыта.
[...]
Leslie Breitbart Что мы хотели сказать как режиссёры — то, что мы снимаем, интереснее нас самих. Мы не пытались быть объективными.
[...]
Leslie Breitbart Мы пытались быть открытыми и учиться у тех, кого снимаем.
[...]
Leslie Breitbart Мы видели правду не через то, что говорили вам, а через иной этический подход к съёмке, который позволял миру открываться нам.
[...]
Leslie Breitbart Что ещё могу сказать? После всех этих лет у меня до сих пор нет всех ответов. И ради документального кино я намерен оставить это так.
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Fletcher Ты старик в шляпе.
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Leslie Breitbart Джош, у тебя рукав в огне!
[Джейми тушит огонь]
Leslie Breitbart Ты в порядке, сынок?
🧡
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