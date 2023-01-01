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Уильям Тернер Уильям Тернер
Киноафиша Фильмы Уильям Тернер Уильям Тернер, 2014: актеры и роли
Mr. Turner Уильям Тернер 2014 / Великобритания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Уильям Тернер, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Ли Mike Leigh
В ролях
Том Влашиха Том Влашиха Tom Wlaschiha Тимоти Сполл Тимоти Сполл Timothy Spall Джеймс Нортон Джеймс Нортон James Norton Ли Инглби Lee Ingleby Роджер Эштон-Гриффитс Роджер Эштон-Гриффитс Roger Ashton-Griffiths Лесли Мэнвилл Лесли Мэнвилл Lesley Manville Ричард Бреммер Ричард Бреммер Richard Bremmer Джеймс Флит James Fleet
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