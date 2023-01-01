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Уильям Тернер
Награды и номинации фильма Уильям Тернер
Mr. Turner
Уильям Тернер
2014 / Великобритания
Смотреть трейлер
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Уильям Тернер
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Каннский кинофестиваль 2014
Лучший актер
Победитель
Оскар 2015
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2015
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
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