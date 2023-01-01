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Уильям Тернер Уильям Тернер
Киноафиша Фильмы Уильям Тернер Награды и номинации фильма Уильям Тернер
Mr. Turner Уильям Тернер 2014 / Великобритания
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Уильям Тернер

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2014 Каннский кинофестиваль 2014
Лучший актер
Победитель
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим/прически
Номинант
Барби
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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