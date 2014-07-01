Всемирно известный певец, автор и исполнитель песен, легендарный Сэр Элтон Джон выступит со своим известным шоу "The Million Dollar Piano" в концертном зале Колизей (The Colosseum) в отеле Цезарь (Caesars Palace) в Лас-Вегасе!

Шоу "The Million Dollar Piano" сопровождается продолжительными овациями Элтону Джону на протяжении всего вечера и это не удивительно, так как список исполняемых им композиций включает в себя все самые лучшие хиты музыканта на протяжении всей его продолжительной карьеры:

«Rocket Man»,

«Tiny Dancer»,

«Saturday Night’s Alright for Fighting»,

«I’m Still Standing»,

«Goodbye Yellow Brick Road»,

«Crocodile Rock»

«Your Song».

Центральное место в концерте отводится роялю с одноименным названием. Этот рояль, сконструированный компанией Yamaha, является поистине чудом инженерной мысли - полностью покрытый 68-мью светодиодными LED – экранами, он представляет собой сплав новых технологий и блистательного классического звучания. На протяжении шоу рояль сам показывает зрителям впечатляющий, яркий и иногда очень необычный видеоряд. Этот неординарный инструмент - единственный в своем роде, его вес составляет почти 3 200 фунтов.

Завершает невероятное зрелище впечатляюще сложный интерьер сцены в стиле барокко. Вдохновителями проектной группы дизайнеров стали Марк Фишер (одна из самых известных его работ – проект «The Wall» для Pink Floyd, а так же дизайн церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 в Пекине) и Патрик Вудрофф, который разработал впечатляющие огни для дисплея, служащие прекрасным дополнением к звучанию рояля.