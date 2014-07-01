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Постер фильма Концерт Элтона Джона
Постер фильма Концерт Элтона Джона
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 7.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Концерт Элтона Джона

Концерт Элтона Джона

The Million Dollar Piano 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Всемирно известный певец, автор и исполнитель песен, легендарный Сэр Элтон Джон выступит со своим известным шоу "The Million Dollar Piano" в концертном зале Колизей (The Colosseum) в  отеле Цезарь (Caesars Palace) в Лас-Вегасе!

Шоу "The Million Dollar Piano" сопровождается продолжительными овациями Элтону Джону на протяжении всего вечера и это не удивительно, так как список исполняемых им композиций включает в себя все самые лучшие хиты музыканта на протяжении всей его продолжительной  карьеры:

«Rocket Man»,

«Tiny Dancer»,

«Saturday Night’s Alright for Fighting»,

«I’m Still Standing»,

«Goodbye Yellow Brick Road»,

«Crocodile Rock»

«Your Song».

Центральное место в концерте отводится роялю с одноименным названием. Этот рояль, сконструированный компанией Yamaha, является поистине чудом инженерной мысли - полностью покрытый  68-мью светодиодными LED – экранами, он представляет собой сплав новых технологий и блистательного классического звучания. На протяжении шоу рояль сам показывает зрителям впечатляющий, яркий и иногда очень необычный видеоряд. Этот неординарный инструмент - единственный в своем роде, его вес составляет почти 3 200 фунтов.

Завершает невероятное зрелище впечатляюще сложный интерьер сцены в стиле барокко. Вдохновителями проектной группы дизайнеров стали Марк Фишер (одна из самых известных его работ – проект «The Wall» для Pink Floyd, а так же дизайн церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 в Пекине) и Патрик Вудрофф, который разработал впечатляющие огни для дисплея, служащие прекрасным дополнением к звучанию рояля.

Концерт Элтона Джона - трейлер
Концерт Элтона Джона  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 июля 2014
Дата выхода
1 июля 2014 США
Сборы в мире $73 002
Производство Eagle Rock Entertainment
Другие названия
Elton John: The Million Dollar Piano, The Million Dollar Piano
В ролях
Элтон Джон
Элтон Джон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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