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Концерт Элтона Джона - трейлер
Киноафиша Трейлеры Концерт Элтона Джона. Трейлер

Концерт Элтона Джона. Трейлер

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Дата публикации: 5 мая 2014
Концерт Элтона Джона – Всемирно известный певец, автор и исполнитель песен, легендарный Сэр Элтон Джон выступит со своим известным шоу "The Million Dollar Piano" в концертном зале Колизей (The Colosseum) в  отеле Цезарь (Caesars Palace) в Лас-Вегасе! Шоу "The Million Dollar Piano" сопровождается продолжительными овациями Элтону Джону на протяжении всего вечера и это не удивительно, так как список исполняемых им композиций включает в себя все самые лучшие хиты музыканта на протяжении всей его продолжительной  карьеры: «Rocket Man», «Tiny Dancer», «Saturday Night’s Alright for Fighting», «I’m Still Standing», «Goodbye Yellow Brick Road», «Crocodile Rock» «Your Song». Центральное место в концерте отводится роялю с одноименным названием. Этот рояль, сконструированный компанией Yamaha, является поистине чудом инженерной мысли - полностью покрытый  68-мью светодиодными LED – экранами, он представляет собой сплав новых технологий и блистательного классического звучания. На протяжении шоу рояль сам показывает зрителям впечатляющий, яркий и иногда очень необычный видеоряд. Этот неординарный инструмент - единственный в своем роде, его вес составляет почти 3 200 фунтов. Завершает невероятное зрелище впечатляюще сложный интерьер сцены в стиле барокко. Вдохновителями проектной группы дизайнеров стали Марк Фишер (одна из самых известных его работ – проект «The Wall» для Pink Floyd, а так же дизайн церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр 2008 в Пекине) и Патрик Вудрофф, который разработал впечатляющие огни для дисплея, служащие прекрасным дополнением к звучанию рояля.
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