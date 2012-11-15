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У Али голубые глаза
Alì ha gli occhi azzurri
У Али голубые глаза, 2012
2012 / Италия
6.4
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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О фильме
Стефано и Надер — два подростка, чья жизнь состоит из ограблений супермаркетов и дискотек. Однажды их дружба рушится…
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6.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
15 ноября 2012
Возраст
16+
Режиссер
Клаудио Джованнези
В ролях
Надер Сархан
Стефано Рабатти
Бригитте Апруззеси
Марианн Валенти Адриан
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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