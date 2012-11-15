У Али голубые глаза, 2012

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о выходе в прокат О фильме Стефано и Надер — два подростка, чья жизнь состоит из ограблений супермаркетов и дискотек. Однажды их дружба рушится… Развернуть 6.4 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 40 минут Год выпуска 2012 Премьера в мире 15 ноября 2012 Возраст 16+ Режиссер Клаудио Джованнези В ролях Надер Сархан Стефано Рабатти Бригитте Апруззеси Марианн Валенти Адриан Все актеры и съемочная группа 2 постера

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