Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
У Али голубые глаза
Киноафиша Фильмы У Али голубые глаза
Alì ha gli occhi azzurri

У Али голубые глаза, 2012

2012 / Италия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Стефано и Надер — два подростка, чья жизнь состоит из ограблений супермаркетов и дискотек. Однажды их дружба рушится…
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 15 ноября 2012
Возраст 16+
Режиссер
Клаудио Джованнези
Клаудио Джованнези
В ролях
Надер Сархан
Стефано Рабатти
Бригитте Апруззеси
Марианн Валенти Адриан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма У Али голубые глаза 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Приложение киноафиши