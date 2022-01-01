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Клаудио Джованнези
Клаудио Джованнези
Claudio Giovannesi
О персоне
Фильмография
Клаудио Джованнези
Claudio Giovannesi
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Дата рождения
20 марта 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Композитор
Биография Клаудио Джованнези
Родился 20 марта 1978 года. Рим, Италия.
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Фильмография Клаудио Джованнези
Пираньи Неаполя
драма
2019, Италия
6.0
У Али голубые глаза
драма
2012, Италия
6.0
Дом на облаках
драма
2009, Италия
5.0
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