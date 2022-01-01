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История дельфина 2 История дельфина 2
Киноафиша Фильмы История дельфина 2 История дельфина 2, 2014: актеры и роли
Dolphin Tale 2 История дельфина 2 2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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История дельфина 2, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Чарльз Мартин Смит Чарльз Мартин Смит Charles Martin Smith
В ролях
Эшли Джадд Эшли Джадд Ashley Judd Мэй Уитман Мэй Уитман Mae Whitman Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Гарри Конник мл. Макс Чарльз Max Charles Кэмерон Бойс Захари Гордан Захари Гордан Zachary Gordan Крис Кристофферсон Крис Кристофферсон Kris Kristofferson
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