Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Голые перцы
Голые перцы, 2014: актеры и роли
Search Party
Голые перцы
2014 / США
Трейлер
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Голые перцы, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скот Армстронг
Scot Armstrong
В ролях
Элисон Бри
Alison Brie
Кристен Риттер
Krysten Ritter
Лэнс Реддик
Lance Reddick
ТиДжей Миллер
T.J. Miller
Адам Палли
Adam Pally
Томас Миддлдитч
Thomas Middleditch
Шеннон Мари Вудворд
Shannon Marie Woodward
Тэрин Террелл
Taryn Terrell
Роза Салазар
Rosa Salazar
Джейсон Манцукас
Jason Mantzoukas
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали