Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голые перцы Голые перцы
Киноафиша Фильмы Голые перцы Голые перцы, 2014: актеры и роли
Search Party Голые перцы 2014 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Голые перцы, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скот Армстронг Scot Armstrong
В ролях
Элисон Бри Элисон Бри Alison Brie Кристен Риттер Кристен Риттер Krysten Ritter Лэнс Реддик Лэнс Реддик Lance Reddick ТиДжей Миллер ТиДжей Миллер T.J. Miller Адам Палли Адам Палли Adam Pally Томас Миддлдитч Томас Миддлдитч Thomas Middleditch Шеннон Мари Вудворд Шеннон Мари Вудворд Shannon Marie Woodward Тэрин Террелл Taryn Terrell Роза Салазар Роза Салазар Rosa Salazar Джейсон Манцукас Джейсон Манцукас Jason Mantzoukas
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Приложение киноафиши