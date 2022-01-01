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Половина жёлтого солнца
Половина жёлтого солнца, 2013: актеры и роли
Half of a Yellow Sun
Половина жёлтого солнца
2013 / Нигерия / Великобритания
Трейлер
5.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Половина жёлтого солнца, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Байи Банделе
В ролях
Чиветел Эджиофор
Chiwetel Ejiofor
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Аника Нони Роуз
Anika Noni Rose
Джозеф Моул
Joseph Mawle
Хаким Кае-Казим
Hakeem Kae-Kazim
Джон Бойега
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