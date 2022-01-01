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Половина жёлтого солнца Половина жёлтого солнца
Киноафиша Фильмы Половина жёлтого солнца Половина жёлтого солнца, 2013: актеры и роли
Half of a Yellow Sun Половина жёлтого солнца 2013 / Нигерия / Великобритания
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Половина жёлтого солнца, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Байи Банделе
В ролях
Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Аника Нони Роуз Аника Нони Роуз Anika Noni Rose Джозеф Моул Джозеф Моул Joseph Mawle Хаким Кае-Казим Hakeem Kae-Kazim Джон Бойега Джон Бойега John Boyega Роберто Пурвис Роберто Пурвис Roberto Purvis
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