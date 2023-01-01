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Половина жёлтого солнца
Трейлеры фильма «Половина жёлтого солнца»
Half of a Yellow Sun
Половина жёлтого солнца
2013 / Нигерия / Великобритания
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5.8
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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