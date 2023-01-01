Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Галапагосское дело: Сатана в раю Галапагосское дело: Сатана в раю
Киноафиша Фильмы Галапагосское дело: Сатана в раю Галапагосское дело: Сатана в раю, 2013: актеры и роли
The Galapagos Affair: Satan Came to Eden Галапагосское дело: Сатана в раю 2013 / США / Эквадор / Германия / Норвегия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Галапагосское дело: Сатана в раю, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэниэл Геллер Дэйна Голдфайн
В ролях
Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Себастьян Кох Себастьян Кох Sebastian Koch Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Диана Крюгер Диана Крюгер Diane Kruger Конни Нильсен Конни Нильсен Connie Nielsen Джош Рэднор Джош Рэднор Josh Radnor
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши