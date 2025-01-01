[Я не ищу фотографии близких, я хочу прикоснуться к ним, их голосов не хватает, поэтому молчу. Я хочу оставить всё, покинуть свой язык, страну напрасно, и моё детство возвращается. Теперь это мальчик ищет меня, я вижу его, он хочет со мной говорить, но слова трудно найти]
[из трейлера]
NarratorМного лет я искал исчезнувшее изображение: фотографию, сделанную между 1975 и 1979 годами красными кхмерами, когда они правили Камбоджей... Само по себе изображение, конечно, не доказывает массовые убийства, но заставляет задуматься, побуждает к размышлениям, к фиксации Истории. Я тщетно искал его в архивах, в старых документах, в деревнях Камбоджи. Сегодня я знаю: этого изображения не существует. Я на самом деле его не искал; разве это не было бы пошло и бессмысленно? Поэтому я его создал. То, что я даю вам сегодня — это не фотография и не поиск уникального снимка, а образ поиска: поиска, который позволяет кино.
NarratorКогда мужчины станут такими свободными и равными, останутся ли они мужчинами?
NarratorИногда мне кажется, что по ним ходили люди, и я иду своей дорогой. Всё ещё есть души, которые блуждают, ищут место, светлую и благородную мысль. Многие сопротивлялись, многие... молча, одним словом, улыбкой. Иногда одного жеста достаточно, чтобы сказать «нет». Я думаю о своём отце, который рассказал нам о своём выборе. Иногда молчание стоит крика.