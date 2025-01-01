[из трейлера]

Narrator Много лет я искал исчезнувшее изображение: фотографию, сделанную между 1975 и 1979 годами красными кхмерами, когда они правили Камбоджей... Само по себе изображение, конечно, не доказывает массовые убийства, но заставляет задуматься, побуждает к размышлениям, к фиксации Истории. Я тщетно искал его в архивах, в старых документах, в деревнях Камбоджи. Сегодня я знаю: этого изображения не существует. Я на самом деле его не искал; разве это не было бы пошло и бессмысленно? Поэтому я его создал. То, что я даю вам сегодня — это не фотография и не поиск уникального снимка, а образ поиска: поиска, который позволяет кино.