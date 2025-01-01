Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Исчезнувшее изображение Цитаты из фильма Исчезнувшее изображение

Цитаты из фильма Исчезнувшее изображение

[Я не ищу фотографии близких, я хочу прикоснуться к ним, их голосов не хватает, поэтому молчу. Я хочу оставить всё, покинуть свой язык, страну напрасно, и моё детство возвращается. Теперь это мальчик ищет меня, я вижу его, он хочет со мной говорить, но слова трудно найти]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Narrator Много лет я искал исчезнувшее изображение: фотографию, сделанную между 1975 и 1979 годами красными кхмерами, когда они правили Камбоджей... Само по себе изображение, конечно, не доказывает массовые убийства, но заставляет задуматься, побуждает к размышлениям, к фиксации Истории. Я тщетно искал его в архивах, в старых документах, в деревнях Камбоджи. Сегодня я знаю: этого изображения не существует. Я на самом деле его не искал; разве это не было бы пошло и бессмысленно? Поэтому я его создал. То, что я даю вам сегодня — это не фотография и не поиск уникального снимка, а образ поиска: поиска, который позволяет кино.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Narrator Когда мужчины станут такими свободными и равными, останутся ли они мужчинами?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Narrator Иногда мне кажется, что по ним ходили люди, и я иду своей дорогой. Всё ещё есть души, которые блуждают, ищут место, светлую и благородную мысль. Многие сопротивлялись, многие... молча, одним словом, улыбкой. Иногда одного жеста достаточно, чтобы сказать «нет». Я думаю о своём отце, который рассказал нам о своём выборе. Иногда молчание стоит крика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Рандал Даук
Randal Douc
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Новый конкурент «Клюквенного щербета»: в Турции зрители ждут не дождутся выхода этого сериала – актерский состав шикарен
Этот мультфильм Миядзаки осудили в Японии — даже преданные фанаты не поняли: сейчас проект считают легендарным
«Великолепный век» был только началом: 5 турецких исторических сериалов ничуть не хуже и даже лучше
Лицо этой девушки видели 90% жителей Земли: что за богиня снялась в легендарной заставке Columbia Pictures
Где-то между 16 и 80: а вы знаете, сколько лет персонажам «Дандадана» — прямо не говорят, но догадаться можно
Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»
Мир, в котором Брюс Уэйн проиграл: нас ждет самый необычный фильм про Бэтмена и Джокера — даже Нолан до такого не додумался
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз
Роль Джоша Бролина в Marvel должна стать «одноразовой» — теперь актер может вернуться в грядущих фильмах студии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше