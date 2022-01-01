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Все части «Полицейской академии»
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Все части «Полицейской академии»

«Полицейская академия» – серия американских комедий, большинство из которых сняты в 80-х. Франшиза стала культовой в своем жанре и до сих пор считается классикой.

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По году По рейтингу По названию
Полицейская академия 7: Миссия в Москве
Полицейская академия 7: Миссия в Москве
3.0
комедия, криминал, боевик
1994, США
Полицейская академия 6: Город в осаде
Полицейская академия 6: Город в осаде
4.0
комедия, криминал
1989, США
Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич
Полицейская академия 5: Место назначения – Майами Бич
4.0
комедия, криминал
1988, США
Полицейская академия 4: граждане в патруле
Полицейская академия 4: граждане в патруле
8.0
криминал, комедия
1987, США
Полицейская академия 3: Переподготовка
Полицейская академия 3: Переподготовка
5.0
комедия
1986, Канада / США
Полицейская академия 2: Их первое задание
Полицейская академия 2: Их первое задание
5.0
комедия
1985, США
Полицейская академия
Полицейская академия
6.0
комедия
1984, США
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Жанр
Все Комедия Криминал Боевик
Страна
Все США Канада
Год
Все 1980-1989 1990-1999

В каком порядке смотреть все части фильма «Полицейская академия»

«Полицейская академия»,1984

Мэр города издает указ, согласно которому в академию полиции может поступить абсолютно любой желающий. Ни физические недостатки, ни образование, ни вес, ни пол отныне не помеха поступлению. В полицию записываются сотни мечтавших о службе граждан, в их числе – команда кадетов. Руководство академии не знает, что делать, а ребята регулярно влипают в неприятности и ввязываются в веселые приключения. Не все попали сюда по большому желанию: Кэри пришел, чтобы не сесть в тюрьму, и сначала он делает все для своего исключения. Но постепенно ему начинается нравиться работа, а со временем приходит шанс поучаствовать в интересном деле…

«Полицейская академия 2: Их первое задание», 1985

Герои первой части стали полицейскими, и их ждет первая миссия. Из-за матерого преступника люди в одном из районов боятся покидать дома, а криминогенная обстановка накаляется. Комиссар Херст отправляет шестерых героев на задание: им предстоит обезвредить опасную группировку. Первая попытка завершается полным фиаско, но новоиспеченные полицейские не собираются сдаваться.

«Полицейская академия 3: Переподготовка», 1986

Город очищен от бандитов, а некогда неуклюжие курсанты стали уважаемыми сотрудниками правоохранительных органов. Но внезапно власти издают указ, предписывающий выбрать лучшую полицейскую академию, а остальные закрыть. Если альма-матер главных персонажей не покажет высокий уровень, заведение прекратит существование. Махоуни и его дружные коллеги не могут этого допустить. Они принимают решение обучить студентов и вывести академию в ряды лидеров. Но соперники не собираются уступать.

«Полицейская академия 4: Граждане в дозоре», 1987

Полковник Лассард создает команду, участники которой призывают население охранять родные территории. Для этого гражданам понадобится пройти обучение у лучших учителей академии. А пока Эрик в отпуске, их временным начальством будет Харрис. Курсанты не хотят слушаться давнишнего врага, но игнорировать приказы шефа им нельзя. Героям нужно срочно найти выход из ситуации.

«Полицейская академия 5: Место назначения – Майами-Бич», 1988

В числе курсантов появляются новые лица. Коллектив собирается славно повеселиться на берегу океана и как следует отдохнуть. Но Эрик в аэропорту случайно берет сумку крупных грабителей вместо своей. В чужом саквояже – бриллианты на сотни миллионов. Преступники похищают Лассарда, а его подчиненные вместо пляжных развлечений пускаются в погоню, чтобы найти шефа.

«Полицейская академия 6: Город в осаде», 1989

На этот раз Лассарду и его подчиненным предстоит борьба с грабителями, которые обчищают ювелирные магазины. Дело осложняется участием Харриса, и бывалой компании нужно не только поймать банду, но и не дать старому врагу навредить репутации отдела. План разработан, но внезапно в Эрика в кабинете находят украденные драгоценности…

«Полицейская академия 7: Миссия в Москве», 1994

Сюжет последней части франшизы о веселых полицейских разворачивается в российском мегаполисе. Героев отправляют бороться с крупным преступником, который по всему миру распространил компьютерный вирус, спрятав его в оболочке игры. Программа ворует всевозможные финансовые данные, и американские полицейские отправляются обезвредить ее создателя и остановить воровство.

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