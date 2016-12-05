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Валерий Дегтярь
Валерий Дегтярь
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Валерий Дегтярь
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Дата рождения
21 октября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Валерия Дегтяря
Родился 21 октября 1955 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Валерия Дегтяря
Спасти Ленинград
драма, исторический
2019, Россия
5.0
Снегурочка
драма
2013, Россия
4.0
Казнить нельзя помиловать
документальный
2007, Россия
0.0
Дикарка
драма, мелодрама, комедия
2002, Россия
5.0
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Специальный показ фильма «Снегурочка»
6 декабря в 20:00 в культурном центре «Арт-вокзал» (Выборгское шоссе, 13А, ТК «Экополис») пройдёт показ фильма «Снегурочка», который лично представит исполнитель
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5 декабря 2016 00:00
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