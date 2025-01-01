Jesse Arista [листаю книгу из квартиры Аны] В общем, если построить эту дверь, можно путешествовать во времени.

Hector Estrella Если бы она могла путешествовать во времени, какого хрена она до сих пор в этой дерьмовой квартире? Я бы уже телепортировался на Багамы.