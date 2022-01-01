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Паранормальное явление: Метка дьявола
Паранормальное явление: Метка дьявола, 2014: актеры и роли
Paranormal Activity: The Marked Ones
Паранормальное явление: Метка дьявола
2014 / США
Трейлер
5.9
Оцените
27
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Паранормальное явление: Метка дьявола, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Лэндон
Christopher Landon
В ролях
Карлос Праттс
Carlos Chalabi
Ричард Кебрал
Richard Cabral
Эдди Дж. Фернандез
Eddie J. Fernandez
Дэвид Фернандез
David Fernandez Jr.
Хорхе Диаз
Кимберли Эйблс Джиндра
Эктор Луис Бустаманте
Hector Luis Bustamante
Эндрю Джейкобс
Andrew Jacobs
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