Пало-Альто
Цитаты из фильма Пало-Альто
Цитаты из фильма Пало-Альто
April
Хотелось бы, чтобы мне было всё равно. Но нет, мне не всё равно. Мне слишком многое важно.
April
Хочется плакать и улыбаться одновременно, а ты просто смотришь и ничего не можешь сделать.
April
Я не в депрессии, почему ты всегда думаешь, что я в депрессии? Я просто устала.
Mr. B
Я старше, и я знаю, что вокруг не так много хорошего, но я знаю, что ты действительно хорош.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эмма Робертс
Emma Roberts
Джеймс Франко
James Franco
