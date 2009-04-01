Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мисс Кикки
Мисс Кикки

Мисс Кикки

Miss Kicki 18+
О фильме

Виктор со своей матерью, Кикки, едут в Тайвань. Мальчик в тайне надеется, что он встретит отца, которого никогда не видел, но сердце его матери жаждет другого. Между ними появляется пропасть. Виктор знакомится с тайваньским парнем, Диди, и пропасть между ним и матерью становится еще больше.
Страна Швеция / Тайвань
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 29 мая 2010
Премьера в мире 1 апреля 2009
Дата выхода
1 апреля 2009 Дания
5 февраля 2010 Швеция
Сборы в мире $129
Производство Migma West HB, Sveriges Television (SVT), Ocean Deep Films
Другие названия
Miss Kicki, Kicki, Мисс Кикки, 霓虹心
Режиссер
Хакон Лью
В ролях
Пернилла Аугуст
Пернилла Аугуст
Бритта Андерссон
Эрик Цан
Эрик Цан
Чен-Нан Цай
Кен Лин
Все актеры и съемочная группа
6.6
6.5 IMDb
