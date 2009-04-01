Виктор со своей матерью, Кикки, едут в Тайвань. Мальчик в тайне надеется, что он встретит отца, которого никогда не видел, но сердце его матери жаждет другого. Между ними появляется пропасть. Виктор знакомится с тайваньским парнем, Диди, и пропасть между ним и матерью становится еще больше.
СтранаШвеция / Тайвань
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска2009
Премьера онлайн29 мая 2010
Премьера в мире1 апреля 2009
Дата выхода
1 апреля 2009
Дания
5 февраля 2010
Швеция
Сборы в мире$129
ПроизводствоMigma West HB, Sveriges Television (SVT), Ocean Deep Films