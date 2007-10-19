Барселона (карта), 2007

Шесть типичных представителей современного городского пейзажа встречаются в старой квартире в самом центре Барселоны – пожилые муж и жена, владельцы квартиры, брат жены и три квартиросъемщика: препо­давательниц французского, молодой охранник - бывший футболист, и беременная южноамериканка. Старик, когда-то работавший привратником в опере и любящий иногда нарядиться в женскую одежду, собирает их всех вместе, чтобы сообщить пренеприятное известие – жильцам пора съехать из квартиры, потому что он собирается умирать, и хотел бы перед смертью насладиться одиночеством.

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