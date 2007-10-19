Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Барселона (карта)
Киноафиша Фильмы Барселона (карта)
Barcelona (un mapa)

Барселона (карта), 2007

2007 / Испания
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Шесть типичных представителей современного городского пейзажа встречаются в старой квартире в самом центре Барселоны – пожилые муж и жена, владельцы квартиры, брат жены и три квартиросъемщика: препо­давательниц французского, молодой охранник - бывший футболист, и беременная южноамериканка. Старик, когда-то работавший привратником в опере и любящий иногда нарядиться в женскую одежду, собирает их всех вместе, чтобы сообщить пренеприятное известие – жильцам пора съехать из квартиры, потому что он собирается умирать, и хотел бы перед смертью насладиться одиночеством.
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 19 октября 2007
Режиссер
Вентура Понс
В ролях
Нуриа Эсперт
Хосе Мари Пу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Барселона (карта) 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Приложение киноафиши