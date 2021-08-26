Он — обыкновенный подросток, она — его бабушка, прикованная к инвалидной коляске, но с неуемной жаждой жизни и… любовью к спиртному. Столкновение двух характеров неизбежно, но так начинается дружба, которая изменит жизнь обоих навсегда.
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