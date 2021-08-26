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Постер фильма Со вкусом можжевельника
6.6
Киноафиша Фильмы Со вкусом можжевельника
6.6

Со вкусом можжевельника

, 2021
Juniper
Новая Зеландия / драма / 18+
Постер фильма Со вкусом можжевельника
6.6

О фильме

Он — обыкновенный подросток, она — его бабушка, прикованная к инвалидной коляске, но с неуемной жаждой жизни и… любовью к спиртному. Столкновение двух характеров неизбежно, но так начинается дружба, которая изменит жизнь обоих навсегда.

В ролях

Шарлотта Рэмплинг
Шарлотта Рэмплинг
Ruth
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Robert
Джордж Феррье
Sam
Эдит Пур
Nurse Sarah
Кэмерон Картер-Чан
Shaggas
Шарлотта Ремплоинг
Ruth
Carlos Muller
Va Donk
Tane Rolfe
James
Carlos Rakete
Kaitatahaki (Haka)
Маака Похату
Father Matu Williams
Адам Гардинер
House Master
Режиссер Мэттью Сэвилл
Сценарист Мэттью Сэвилл
Композитор Mark Perkins, Marlon Williams
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Новая Зеландия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 23 сентября 2021
Премьера в мире 26 августа 2021
Дата выхода
4 августа 2022 Австралия M
23 сентября 2022 Великобритания 15
17 августа 2022 Дания 15
3 ноября 2023 Испания
3 октября 2024 Италия
4 марта 2023 Канада
20 июля 2023 Нидерланды 16
26 августа 2021 Новая Зеландия M
13 мая 2022 Финляндия K-12
7 ноября 2024 Чили 14
10 июня 2022 Швеция 15
Сборы в мире $1 273 363
Производство Sandy Lane Productions, Celsius Entertainment, Fulcrum Media Finance
Другие названия
Juniper, Grandmother, Le passé retrouvé, A Matriarca, Avó, Isoäiti, Juniper - Un bicchiere di gin, Kadakas, La matriarca, Nestorka, Vůně jalovce, Можжевельник, Со вкусом можжевельника, 주니퍼

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 26 января 2023

Отзывы о фильме

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