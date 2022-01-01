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Михаэль Кольхаас Михаэль Кольхаас
Киноафиша Фильмы Михаэль Кольхаас Михаэль Кольхаас, 2013: актеры и роли
Michael Kohlhaas Михаэль Кольхаас 2013 / Франция / Германия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Михаэль Кольхаас, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Арно де Пальер Arnaud des Pallières
В ролях
Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Мелюсин Маянс Дэльфин Шийо Delphine Chuillot Давид Кросс Давид Кросс David Kross Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Дени Лаван Дени Лаван Denis Lavant Роксана Дюран Роксана Дюран Roxane Duran Пол Бартел Paul Bartel Давид Беннент Давид Беннент David Bennent
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