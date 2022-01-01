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Михаэль Кольхаас
Михаэль Кольхаас, 2013: актеры и роли
Michael Kohlhaas
Михаэль Кольхаас
2013 / Франция / Германия
Трейлер
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Михаэль Кольхаас, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Арно де Пальер
Arnaud des Pallières
В ролях
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Мелюсин Маянс
Дэльфин Шийо
Delphine Chuillot
Давид Кросс
David Kross
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Дени Лаван
Denis Lavant
Роксана Дюран
Roxane Duran
Пол Бартел
Paul Bartel
Давид Беннент
David Bennent
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