Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Венера в мехах
Отзывы о фильме «Венера в мехах»
Venus in Fur
Венера в мехах
2013 / Франция / Польша
Трейлер
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Венера в мехах»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
ПорнО садО мазО. По-французски забавно звучит.
Шикарная Ванда, в ней словно пять разных женщин, и она замечательно легко перетекает из одного образа в другой.
Что получается, это и есть идеал женщины, так? Чтобы декольте и сверху, и снизу, чулки, шпильки, и каждые пять минут ты другая, чтобы не скучно и волновало? Ведь Мате на Ванду смотрел, как кот на печенку, разве что зубы не стучали от возбуждения.
Дурой зря её назвал, ох зря✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
ах, и Фрог туда же - в меха. А почему непременно грушевые ветки?
У нас вот грушевые прутики не растут. У нас только веники березовые.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 15/04/2014 - 23:08:11
Австро-венгерская груша сочинителя грубо унизила. Молодые ветки сакуры во время цветения у меня решительно не вяжутся с наказанием. Это даже звучит нежно и поэтично✊ . В чем прикол? Дождаться цветения для извращения? (я в хентае не шарю совсем).
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/04/2014 - 00:20:17):
Мне тоже захотелось поваляться на мехе русской лисицы и получить по попе грушевыми ветками.
Все понятно теперь✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Зеленая миля
9 комментариев
Праведник
42 комментария
Аватар 2: Путь воды
172 комментария
Разбой
10 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
203 комментария
Синдром
1 комментарий
Мегрэ и таинственная девушка
2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Отзывы
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Отзывы
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Шикарная Ванда, в ней словно пять разных женщин, и она замечательно легко перетекает из одного образа в другой.
Что получается, это и есть идеал женщины, так? Чтобы декольте и сверху, и снизу, чулки, шпильки, и каждые пять минут ты другая, чтобы не скучно и волновало? Ведь Мате на Ванду смотрел, как кот на печенку, разве что зубы не стучали от возбуждения.
Дурой зря её назвал, ох зря✊
У нас вот грушевые прутики не растут. У нас только веники березовые.
Австро-венгерская груша сочинителя грубо унизила. Молодые ветки сакуры во время цветения у меня решительно не вяжутся с наказанием. Это даже звучит нежно и поэтично✊ . В чем прикол? Дождаться цветения для извращения? (я в хентае не шарю совсем).
Все понятно теперь✊ ✊
Авторизация по e-mail