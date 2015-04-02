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Венера в мехах Венера в мехах
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Venus in Fur Венера в мехах 2013 / Франция / Польша
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Венера в мехах»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
ПорнО садО мазО. По-французски забавно звучит.

Шикарная Ванда, в ней словно пять разных женщин, и она замечательно легко перетекает из одного образа в другой.

Что получается, это и есть идеал женщины, так? Чтобы декольте и сверху, и снизу, чулки, шпильки, и каждые пять минут ты другая, чтобы не скучно и волновало? Ведь Мате на Ванду смотрел, как кот на печенку, разве что зубы не стучали от возбуждения.

Дурой зря её назвал, ох зря✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
ах, и Фрог туда же - в меха. А почему непременно грушевые ветки?

У нас вот грушевые прутики не растут. У нас только веники березовые.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 15/04/2014 - 23:08:11


Австро-венгерская груша сочинителя грубо унизила. Молодые ветки сакуры во время цветения у меня решительно не вяжутся с наказанием. Это даже звучит нежно и поэтично✊ . В чем прикол? Дождаться цветения для извращения? (я в хентае не шарю совсем).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 15/04/2014 - 00:20:17):Мне тоже захотелось поваляться на мехе русской лисицы и получить по попе грушевыми ветками.



Все понятно теперь✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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