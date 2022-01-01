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Атака Атака
Киноафиша Фильмы Атака Атака, 2012: актеры и роли
L'attentat Атака 2012 / Ливан / Франция / Катар / Бельгия
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Атака, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Зиад Дуэри Зиад Дуэри Ziad Doueiri
В ролях
Али Сулиман Али Сулиман Ali Suliman Рэймонд Амсалем Reymond Amsalem Двир Бенедек Dvir Benedek Ури Гавриел Uri Gavriel Руба Саламе Ruba Salameh Карим Салах Karim Saleh Рамзи Макдесси
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