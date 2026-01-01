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Нисрин Рихан
Nisrin Siksik
Киноафиша
Персоны
Нисрин Рихан
Нисрин Рихан
Nisrin Siksik
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Атака
(2012)
6.9
Аджами
(2009)
Фильмография Нисрин Рихан
7.1
Атака
L'attentat
драма
2012, Ливан / Франция / Катар / Бельгия
6.9
Аджами
Ajami
драма
2009, Германия / Израиль
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