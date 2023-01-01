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Милая Фрэнсис
Милая Фрэнсис, 2012: актеры и роли
Frances Ha
Милая Фрэнсис
2012 / США
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Милая Фрэнсис, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ноа Баумбак
Noah Baumbach
В ролях
Грета Гервиг
Greta Gerwig
Адам Драйвер
Adam Driver
Грэйс Гаммер
Grace Gummer
Мики Самнер
Mickey Sumner
Финнерти Стивс
Finnerty Steeves
Марина Скверсьяти
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