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Милая Фрэнсис Милая Фрэнсис
Киноафиша Фильмы Милая Фрэнсис Награды и номинации фильма Милая Фрэнсис
Frances Ha Милая Фрэнсис 2012 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Милая Фрэнсис

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
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