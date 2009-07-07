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Постер фильма Зонад
5.3
Киноафиша Фильмы Зонад
5.3

Зонад

, 2010
Zonad
Ирландия / комедия / 18+
Постер фильма Зонад
5.3

В ролях

Дэвид Мюррэй
Benson
Дженис Бирн
Jenny Cassidy
Донна Дент
Mary Cassidy
Саймон Делани
Zonad
Kevin Maher
Jimmy Cassidy
Рори Кинэн
Рори Кинэн
Guy Hendrickson
Geoff Minogue
Richard Cassidy
Дэвид Пирс
Bonad
Дэвид Пирс
Bonad
Andrew Bennett
Mr. Madigan
Niamh Burke
Girl in Car 2
Режиссер Джон Карни, Kieran Carney
Сценарист Джон Карни, Kieran Carney
Композитор Brian Byrne
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 7 июля 2009
Дата выхода
17 марта 2010 Ирландия
9 июля 2013 США
Производство Element Pictures, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
Zonad, 佐纳德

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 15 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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