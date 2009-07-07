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5.3
Киноафиша
Фильмы
Зонад
5.3
Зонад
, 2010
Zonad
Ирландия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
5.3
В ролях
Дэвид Мюррэй
Benson
Дженис Бирн
Jenny Cassidy
Донна Дент
Mary Cassidy
Саймон Делани
Zonad
Kevin Maher
Jimmy Cassidy
Рори Кинэн
Guy Hendrickson
Geoff Minogue
Richard Cassidy
Дэвид Пирс
Bonad
Дэвид Пирс
Bonad
Andrew Bennett
Mr. Madigan
Niamh Burke
Girl in Car 2
Режиссер
Джон Карни
,
Kieran Carney
Сценарист
Джон Карни
,
Kieran Carney
Композитор
Brian Byrne
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Ирландия
Продолжительность
1 час 15 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
7 июля 2009
Дата выхода
17 марта 2010
Ирландия
9 июля 2013
США
Производство
Element Pictures, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board
Другие названия
Zonad, 佐纳德
Еще
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
15
голосов
5.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Цитаты
Declan Fitzgerald
Мы не можем раздавать бесплатное пиво каждому космонавту в городе.
Отзывы о фильме
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