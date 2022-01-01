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Комната с видом Комната с видом
Киноафиша Фильмы Комната с видом Комната с видом, 1985: актеры и роли
A Room With a View Комната с видом 1985 / Великобритания
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Комната с видом, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Айвори James Ivory
В ролях
Хелена Бонем Картер Хелена Бонем Картер Helena Bonham Carter Дэниел Дэй-Льюис Дэниел Дэй-Льюис Daniel Day-Lewis Джулиан Сэндс Джулиан Сэндс Julian Sands Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Патрик Годфри Patrick Godfrey
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