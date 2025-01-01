Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Поцелуй перед смертью Цитаты из фильма Поцелуй перед смертью

Цитаты из фильма Поцелуй перед смертью

Nurse У неё два сломанных ребра, перелом челюсти и сильное сотрясение. Мы оставим её на ночь под наблюдением.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Билли Нил
Billie Neal
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
IMDb 7,5 и 83% на Rotten Tomatoes: фэнтези от Netflix, которое фанаты уже давно ставят в один ряд с «Гарри Поттером» и «Властелином колец»
НТВ объявил фаворита: лучший сериал последних 4-х лет — «Первый отдел», но какой именно сезон взлетел так высоко?
Алина Старкова, Морозов, Зоя, Федор, Нина.. почему герои сериала Netflix «Тень и кость» носят русские имена и фамилии?
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь
«В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест)
«Футурама» и «Симпсоны»: два культовых мультика за 26 лет стали частью одной вселенной — доказываем и показываем
Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране
«Горжусь этим»: Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3» даже за $20 миллионов— и дело вовсе не в сценарии
Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше