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Волк на пороге
Волк на пороге, 1986: актеры и роли
Oviri
Волк на пороге
1986 / Дания / Франция
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Волк на пороге, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хеннинг Карлсен
Henning Carlsen
В ролях
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Жан Янн
Jean Yanne
Софи Гробёль
Sofie Gråbøl
Валерий Гландут
Гита Нёрбю
Ghita Nørby
Мерете Фольдштедлунд
Merete Voldstedlund
Солбьорг Ходжфельдт
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