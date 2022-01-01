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Волк на пороге Волк на пороге
Киноафиша Фильмы Волк на пороге Волк на пороге, 1986: актеры и роли
Oviri Волк на пороге 1986 / Дания / Франция
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Волк на пороге, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хеннинг Карлсен Henning Carlsen
В ролях
Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Жан Янн Jean Yanne Софи Гробёль Софи Гробёль Sofie Gråbøl Валерий Гландут Гита Нёрбю Гита Нёрбю Ghita Nørby Мерете Фольдштедлунд Merete Voldstedlund Солбьорг Ходжфельдт
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