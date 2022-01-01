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Киноафиша Фильмы Страсть Страсть, 1969: актеры и роли
En passion Страсть 1969 / Швеция
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Страсть, 1969: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Биби Андерссон Биби Андерссон Bibi Andersson Эрланд Юсефсон Эрик Хелль Erik Hell Сигге Фюрст Sigge Fürst Бритта Брюниус Britta Brunius Ларс-Уве Карлберг Lars-Owe Carlberg
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