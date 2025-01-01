Andy NicholЗачем Бог так сделал, мам? Сделал кого-то похожим на Большого Г? Чтобы все над ним смеялись?
Sherri NicholВозможно, потому что Бог изначально не видел в нем ничего плохого. И Энди... Его зовут Стэнли.
Ed FreelЯ пойду в газету, если придется.
Barbara FossПривет, Энди. Мэри Клир симпатизирует тебе.
Andy NicholМ-м-м… Мэри Клир симпатизирует мне?
Barbara FossВот что я и говорю.
Andy NicholПочему?
Barbara FossНе знаю. Она вроде бы встречается почти со всеми остальными, так что...
Andy NicholОна сказала тебе, что хочет встречаться со мной?
Barbara FossКонечно, она моя лучшая подруга. Сказала, что ты ей нравишься. И не спрашивай, почему.
[уходит]
NarratorСкажем так, выбор путем исключения не слишком романтичен, даже в тринадцать лет.
Narrator[когда Энди направляется на встречу с Мэри Клеар]Я шел с решимостью, но было ясно, что мой разум не управлял мной. Моим телом, ведомым какой-то силой, ранее мне неизвестной, руководил кто-то другой. При этом именно моё тело, а не разум, Рикки Браун в итоге без пощады избьёт.
Энди НиколПопробуй кинуть в меня этот помидор, Рикки... Я тебя остановлю.
Рикки БраунУ тебя не хватит яиц, Никол.
Энди Никол[бьёт его ногой]Теперь у тебя точно нет яиц.
[Рикки начинает орать как младенец]
Мистер Саймон[подходит]Рикки, ты сегодня какал? Похоже, у тебя метеоризм. Помидоры так влияют. Ребята, помогите моему другу Рикки выйти из зала. Ему нехорошо. Знаете, шоу должно продолжаться.
Mr. SimonМеня завораживает то, как ты пишешь. Ты — тонкий наблюдатель с ярким взглядом. На самом деле, под этой ужасной грамматикой и отвратительным правописанием скрывается сердце и душа великого писателя.
Norman GrunmeyerЕсли бы у меня было тело Большого Джи, я бы вы***л Фрила! А потом я бы вы***л Рикки Брауна, чтобы остыть.
Norman GrunmeyerО... блин... Почему бы просто не купить пистолет и не дать Рикки Брауну выстрелить себе в глаз?
Andy NicholК тому же, может, он и вправду умеет петь.
Norman GrunmeyerДа, конечно. А может, меня ещё коронуют королём выпускного.
[первые строки]
NarratorЧасто говорят, что дети жестоки. Такова история Большого Джи.
Mr. Simon[читает классу отрывок о Жанне д’Арк]Жанна посмотрела на генералов и сказала: моё дело не с вами. Вы не просили совета по войне. Затем она обратилась к королевскому совету и продолжила: Нет, моё дело с вами — совет по войне. Это удивительно. Военные советы бессмысленны, если нужно выбрать между двумя или несколькими сомнительными вариантами. Но военный совет, когда есть только один путь?
NarratorУ Большого Джи была голова с пылающе рыжими... нет, оранжевыми волосами. Джи означало «рыжий» — уничижительное прозвище для рыжих. Большой Джи был выше всех в школе минимум на фут. Но его голова всё равно была слишком большой для тела, а уши — слишком большими для головы. Можно было подумать, что чтобы компенсировать это, Большой Джи был бы наделён красивым лицом. В конце концов, Кларк Гейбл имел большие уши, Люсиль Болл — оранжевые волосы, и у них был свой шарм. Но не у Большого Джи. Я говорил, что дети жестоки? Похоже, даже у Бога бывают свои моменты.
NarratorПотребовалось всего около тридцати секунд, чтобы слух о Мэри Клир и нашей грядущей свадьбе разнесся по всей школе, словно душный туман. Было бы здорово, если бы наши учебные тревоги были так же организованы. Чёрт возьми, даже «Синие ангелы» уже не летают с такой точностью.
Principal KelnerПожалуйста, Стивен, просто отречься, ради детей. Мне всё равно, правда это или нет. Пожалуйста, просто отречься.
Mr. SimonРади детей я не отрекусь, правда это или нет.
Mr. SimonЧеловеческое достоинство + сострадание = мир
Mr. ClearЗнаешь, смешно, я... Я наблюдал, как ты разносишь газеты, и, кстати... У тебя просто огненная рука, парень.
Andy NicholСпасибо.
Mr. ClearНо почему-то ты попадаешь на веранды всех, кроме моей. Есть идеи, почему так?
Norman GrunmeyerТы что, никогда не смотришь полицейские сериалы? У тебя есть право хранить молчание.
NarratorОна превратила то, что могло бы стать травмирующим воспоминанием детства, в самые тёплые воспоминания, и за это я всегда буду ей благодарен.
Sam NolanЯ хочу бутерброд!
Norman GrunmeyerСэм, посмотри на меня, если я попрошу у мамы ещё один бутерброд, она сразу что-то заподозрит. Она и так даёт мне два.
Sam NolanБутерброд и шоколадку.
Norman GrunmeyerШоколадку? Шоколадку? Ты с ума сошёл? Моя мама не даст мне шоколадку, сколько бы ты меня ни бил. Привет, папа у меня стоматолог, помнишь? Почему бы тебе просто не отрезать мне руку и не перекусить ею, Сэм.
NarratorПуть из мальчика во взрослого через тёмный тоннель не даётся без большой цены.
Andy NicholЧто ты теперь будешь делать, мистер Саймон?
Mr. SimonНу, конечно, я найду место, где буду преподавать. Я учитель. Вот кто я.