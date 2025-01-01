Меню
Andy Nichol Зачем Бог так сделал, мам? Сделал кого-то похожим на Большого Г? Чтобы все над ним смеялись?
Sherri Nichol Возможно, потому что Бог изначально не видел в нем ничего плохого. И Энди... Его зовут Стэнли.
Ed Freel Я пойду в газету, если придется.
Barbara Foss Привет, Энди. Мэри Клир симпатизирует тебе.
Andy Nichol М-м-м… Мэри Клир симпатизирует мне?
Barbara Foss Вот что я и говорю.
Andy Nichol Почему?
Barbara Foss Не знаю. Она вроде бы встречается почти со всеми остальными, так что...
Andy Nichol Она сказала тебе, что хочет встречаться со мной?
Barbara Foss Конечно, она моя лучшая подруга. Сказала, что ты ей нравишься. И не спрашивай, почему.
[уходит]
Narrator Скажем так, выбор путем исключения не слишком романтичен, даже в тринадцать лет.
Narrator [когда Энди направляется на встречу с Мэри Клеар] Я шел с решимостью, но было ясно, что мой разум не управлял мной. Моим телом, ведомым какой-то силой, ранее мне неизвестной, руководил кто-то другой. При этом именно моё тело, а не разум, Рикки Браун в итоге без пощады избьёт.
Энди Никол Попробуй кинуть в меня этот помидор, Рикки... Я тебя остановлю.
Рикки Браун У тебя не хватит яиц, Никол.
Энди Никол [бьёт его ногой] Теперь у тебя точно нет яиц.
[Рикки начинает орать как младенец]
Мистер Саймон [подходит] Рикки, ты сегодня какал? Похоже, у тебя метеоризм. Помидоры так влияют. Ребята, помогите моему другу Рикки выйти из зала. Ему нехорошо. Знаете, шоу должно продолжаться.
Mr. Simon Меня завораживает то, как ты пишешь. Ты — тонкий наблюдатель с ярким взглядом. На самом деле, под этой ужасной грамматикой и отвратительным правописанием скрывается сердце и душа великого писателя.
Norman Grunmeyer Если бы у меня было тело Большого Джи, я бы вы***л Фрила! А потом я бы вы***л Рикки Брауна, чтобы остыть.
Norman Grunmeyer О... блин... Почему бы просто не купить пистолет и не дать Рикки Брауну выстрелить себе в глаз?
Andy Nichol К тому же, может, он и вправду умеет петь.
Norman Grunmeyer Да, конечно. А может, меня ещё коронуют королём выпускного.
[первые строки]
Narrator Часто говорят, что дети жестоки. Такова история Большого Джи.
Mr. Simon [читает классу отрывок о Жанне д’Арк] Жанна посмотрела на генералов и сказала: моё дело не с вами. Вы не просили совета по войне. Затем она обратилась к королевскому совету и продолжила: Нет, моё дело с вами — совет по войне. Это удивительно. Военные советы бессмысленны, если нужно выбрать между двумя или несколькими сомнительными вариантами. Но военный совет, когда есть только один путь?
Narrator У Большого Джи была голова с пылающе рыжими... нет, оранжевыми волосами. Джи означало «рыжий» — уничижительное прозвище для рыжих. Большой Джи был выше всех в школе минимум на фут. Но его голова всё равно была слишком большой для тела, а уши — слишком большими для головы. Можно было подумать, что чтобы компенсировать это, Большой Джи был бы наделён красивым лицом. В конце концов, Кларк Гейбл имел большие уши, Люсиль Болл — оранжевые волосы, и у них был свой шарм. Но не у Большого Джи. Я говорил, что дети жестоки? Похоже, даже у Бога бывают свои моменты.
Narrator Потребовалось всего около тридцати секунд, чтобы слух о Мэри Клир и нашей грядущей свадьбе разнесся по всей школе, словно душный туман. Было бы здорово, если бы наши учебные тревоги были так же организованы. Чёрт возьми, даже «Синие ангелы» уже не летают с такой точностью.
Principal Kelner Пожалуйста, Стивен, просто отречься, ради детей. Мне всё равно, правда это или нет. Пожалуйста, просто отречься.
Mr. Simon Ради детей я не отрекусь, правда это или нет.
Narrator Я писатель. Вот кто я.
Mr. Simon Человеческое достоинство + сострадание = мир
Mr. Clear Знаешь, смешно, я... Я наблюдал, как ты разносишь газеты, и, кстати... У тебя просто огненная рука, парень.
Andy Nichol Спасибо.
Mr. Clear Но почему-то ты попадаешь на веранды всех, кроме моей. Есть идеи, почему так?
Norman Grunmeyer Ты что, никогда не смотришь полицейские сериалы? У тебя есть право хранить молчание.
Narrator Она превратила то, что могло бы стать травмирующим воспоминанием детства, в самые тёплые воспоминания, и за это я всегда буду ей благодарен.
Sam Nolan Я хочу бутерброд!
Norman Grunmeyer Сэм, посмотри на меня, если я попрошу у мамы ещё один бутерброд, она сразу что-то заподозрит. Она и так даёт мне два.
Sam Nolan Бутерброд и шоколадку.
Norman Grunmeyer Шоколадку? Шоколадку? Ты с ума сошёл? Моя мама не даст мне шоколадку, сколько бы ты меня ни бил. Привет, папа у меня стоматолог, помнишь? Почему бы тебе просто не отрезать мне руку и не перекусить ею, Сэм.
Narrator Путь из мальчика во взрослого через тёмный тоннель не даётся без большой цены.
Andy Nichol Что ты теперь будешь делать, мистер Саймон?
Mr. Simon Ну, конечно, я найду место, где буду преподавать. Я учитель. Вот кто я.
