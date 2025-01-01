Barbara Foss Привет, Энди. Мэри Клир симпатизирует тебе.

Andy Nichol М-м-м… Мэри Клир симпатизирует мне?

Barbara Foss Вот что я и говорю.

Andy Nichol Почему?

Barbara Foss Не знаю. Она вроде бы встречается почти со всеми остальными, так что...

Andy Nichol Она сказала тебе, что хочет встречаться со мной?

Barbara Foss Конечно, она моя лучшая подруга. Сказала, что ты ей нравишься. И не спрашивай, почему.

[уходит]