Миа Фрэмптон
Mia Rose Frampton
Миа Фрэмптон
Миа Фрэмптон
Mia Rose Frampton
Дата рождения
10 марта 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Вот я какой
(2011)
5.9
Когда лучший друг – гей
(2013)
5.6
Тэмми
(2014)
Фильмография Миа Фрэмптон
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2014
2013
2011
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.6
Тэмми
Tammy
комедия
2014, США
Смотреть трейлер
5.9
Когда лучший друг – гей
G.B.F.
комедия
2013, США
Смотреть трейлер
7.1
Вот я какой
That's What I Am
комедия, драма
2011, США
