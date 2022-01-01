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Око за око
Око за око, 1996: актеры и роли
Eye For An Eye
Око за око
1996 / США
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Око за око, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Шлезингер
John Schlesinger
В ролях
Салли Форд
Эд Харрис
Ed Harris
Оливия Бернетт
Olivia Burnette
Александра Кайл
Alexandra Kyle
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
Джо Мантенья
Joe Mantegna
Беверли Д’Анджело
Beverly D'Angelo
Филип Бейкер Холл
Philip Baker Hall
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