Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вселенная Стивена Кинга" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вик Сахай
Вик Сахай Vik Sahay
Киноафиша Персоны Вик Сахай

Вик Сахай

Vik Sahay

Дата рождения
3 июля 1971
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Оттава, Канада

Популярные фильмы

Заклятие. Зло внутри 6.4
Заклятие. Зло внутри (2023)
Секс и ничего лишнего 6.1
Секс и ничего лишнего (2012)
Оборотень 6.1
Оборотень (2013)

Фильмография Вик Сахай

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Актер 4
Заклятие. Зло внутри 6.4
Заклятие. Зло внутри It Lives Inside
драма, ужасы, триллер 2023, Канада / США
Билеты
Битва бывших 4.8
Битва бывших Bar Fight!
комедия 2022, США
Оборотень 6.1
Оборотень Wer
детектив, ужасы, триллер 2013, США
Секс и ничего лишнего 6.1
Секс и ничего лишнего My Awkward Sexual Adventure
комедия 2012, Канада
Новости о Вик Сахай
Монстр атакует душу Меган Сури в трейлере фильма ужасов «Оно живет внутри»
Монстр атакует душу Меган Сури в трейлере фильма ужасов «Оно живет внутри»
Related video
Простая девушка из народа: Петров шокировал людей свадебными фото
Копия Василия: Надюха из фильма «Любовь и голуби» всю жизнь любила этого красавца
Люди даже вскочили с мест: вот на что пошел Костомаров на шоу Авербуха
«Похоронили уже»: близких из Израиля разбило известие о смерти Добронравова
Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России
Убогая избушка, козы и бардак: как живет главная отшельница России Агафья Лыкова
Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России
Самый красивый фигурист вышел с маленькой дочкой на лед: милее обнимашек вы еще не видели
Седина и морщины: время не пощадило сексуальную злодейку из фильма со Шварценеггером
Верные на все сто: имена женщин, которые не изменяют мужу даже под пыткой
Маленькая девочка со взрослыми привычками: ахнете, как выглядит дочь Малахова
О звездном прошлом пришлось забыть: что стряслось с Сан Санычем из «Школы ремонта»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше