Jack BegosianВсё началось около 300 лет назад в Англии с превращения общедоступных земель в частную собственность. И это изменило наш образ мышления, наше восприятие времени, земли, воды — и даже людей. Их превратили в единицы. Товары, которые можно покупать и продавать, а значит — эксплуатировать.
Radio Caller WomanДа, но то, что покупается и продаётся, постоянно. Это никогда не изменится.
Jack BegosianЗнаешь, Сара, это абсолютно неверно. Общество должно одобрить, что можно превращать в товар, прежде чем это станет предметом купли-продажи. Людей можно было покупать или продавать, верно? Это происходило. Как бы ужасно и дьявольски это ни звучало, это факт.
Radio Caller WomanДа, и сегодня в некоторых странах всё ещё существует рабство.
Jack BegosianК сожалению, это так. Но почему же в западном обществе мы больше не покупаем и не продаём людей?
Radio Caller WomanПотому что это аморально и неправильно во всех отношениях.
Jack BegosianА разве неправильно продавать воду? А как насчёт воздуха, нельзя ли продавать воздух?
Radio Caller WomanВоздух? Да брось, ну нельзя же продавать воздух.
Radio Caller WomanА если ты не можешь его себе позволить, а?
Jack BegosianПо всему миру много людей, которые не могут позволить себе даже воду. И что происходит?
Radio Caller WomanНе знаю.
Jack BegosianОни умирают. Не кажется ли тебе странным, Сара, что воду можно продавать, а воздух нет?
[последние слова]
Джек Бегосиан[в эфире]В конце концов, всё, что нам остаётся — искать правду, учиться на ней и, что важнее всего, защищать её. От себя лично и от Франсиско Франсиса — я Джек Бегосиан. А вы слушаете «Правду». Спокойной ночи и хорошего дня.