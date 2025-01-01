Меню
Jack Begosian Всё началось около 300 лет назад в Англии с превращения общедоступных земель в частную собственность. И это изменило наш образ мышления, наше восприятие времени, земли, воды — и даже людей. Их превратили в единицы. Товары, которые можно покупать и продавать, а значит — эксплуатировать.
Radio Caller Woman Да, но то, что покупается и продаётся, постоянно. Это никогда не изменится.
Jack Begosian Знаешь, Сара, это абсолютно неверно. Общество должно одобрить, что можно превращать в товар, прежде чем это станет предметом купли-продажи. Людей можно было покупать или продавать, верно? Это происходило. Как бы ужасно и дьявольски это ни звучало, это факт.
Radio Caller Woman Да, и сегодня в некоторых странах всё ещё существует рабство.
Jack Begosian К сожалению, это так. Но почему же в западном обществе мы больше не покупаем и не продаём людей?
Radio Caller Woman Потому что это аморально и неправильно во всех отношениях.
Jack Begosian А разве неправильно продавать воду? А как насчёт воздуха, нельзя ли продавать воздух?
Radio Caller Woman Воздух? Да брось, ну нельзя же продавать воздух.
Jack Begosian Нет?
Radio Caller Woman А если ты не можешь его себе позволить, а?
Jack Begosian По всему миру много людей, которые не могут позволить себе даже воду. И что происходит?
Radio Caller Woman Не знаю.
Jack Begosian Они умирают. Не кажется ли тебе странным, Сара, что воду можно продавать, а воздух нет?
[последние слова]
Джек Бегосиан [в эфире] В конце концов, всё, что нам остаётся — искать правду, учиться на ней и, что важнее всего, защищать её. От себя лично и от Франсиско Франсиса — я Джек Бегосиан. А вы слушаете «Правду». Спокойной ночи и хорошего дня.
Джек Бегосиан [вне эфира] А я — домой. И с этого стоит начать.
Jack Begosian Когда изнутри не получается добиться перемен, я имею в виду положительных, ты обязан, если хоть чуть-чуть осознаёшь, выйти и попробовать что-то другое.
Morgan Swinton Я не позволю им заключить эту сделку в Южной Америке, потому что ты знаешь, что они там натворят...
Jack Begosian Высосут всё до последней капли. Это будет всё равно что пытаться сосать слона через соломинку.
Columbian Mercenary Я очень хорош в том, что делаю, друг мой.
Jack Begosian Так ты на обе стороны работаешь, значит.
Columbian Mercenary [ухмыляясь] Да, но только на одну за раз, понял.
Jack Begosian Человек с принципами...
Radio Caller Man Ты знаешь, как тут всё устроено, Джек. Клиент не виноват, пока у него есть деньги.
