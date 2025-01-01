Jack Begosian Всё началось около 300 лет назад в Англии с превращения общедоступных земель в частную собственность. И это изменило наш образ мышления, наше восприятие времени, земли, воды — и даже людей. Их превратили в единицы. Товары, которые можно покупать и продавать, а значит — эксплуатировать.

Radio Caller Woman Да, но то, что покупается и продаётся, постоянно. Это никогда не изменится.

Jack Begosian Знаешь, Сара, это абсолютно неверно. Общество должно одобрить, что можно превращать в товар, прежде чем это станет предметом купли-продажи. Людей можно было покупать или продавать, верно? Это происходило. Как бы ужасно и дьявольски это ни звучало, это факт.

Radio Caller Woman Да, и сегодня в некоторых странах всё ещё существует рабство.

Jack Begosian К сожалению, это так. Но почему же в западном обществе мы больше не покупаем и не продаём людей?

Radio Caller Woman Потому что это аморально и неправильно во всех отношениях.

Jack Begosian А разве неправильно продавать воду? А как насчёт воздуха, нельзя ли продавать воздух?

Radio Caller Woman Воздух? Да брось, ну нельзя же продавать воздух.

Radio Caller Woman А если ты не можешь его себе позволить, а?

Jack Begosian По всему миру много людей, которые не могут позволить себе даже воду. И что происходит?

Radio Caller Woman Не знаю.