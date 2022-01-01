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Правда Правда
Киноафиша Фильмы Правда Правда, 2012: актеры и роли
The Truth Правда 2012 / Канада
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Правда, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэмиан Ли Damian Lee
В ролях
Энди Гарсия Энди Гарсия Andy Garcia Ева Лонгория Ева Лонгория Eva Longoria Ким Коутс Ким Коутс Kim Coates Дебора Кара Ангер Дебора Кара Ангер Deborah Kara Unger Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Кевин Дюран Кевин Дюран Kevin Durand Девон Бостик Девон Бостик Devon Bostick Стивен Бауэр Стивен Бауэр Steven Bauer
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