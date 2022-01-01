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Семейные ценности Семейные ценности
Киноафиша Фильмы Семейные ценности Семейные ценности, 2003: актеры и роли
It Runs in the Family Семейные ценности 2003 / США
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Семейные ценности, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Скеписи Fred Schepisi
В ролях
Майкл Дуглас Майкл Дуглас Michael Douglas Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Рори Калкин Рори Калкин Rory Culkin Кэмерон Дуглас Cameron Douglas Диана Дуглас Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Джеффри Аренд Джеффри Аренд Geoffrey Arend
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Главная роль
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