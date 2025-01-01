[Пытается предупредить Пёрл-Харбор о надвигающейся японской атаке]
Senator Chapman
Это, э-э, сенатор Самуэль С. Чепмен из Сената США на борту авианосца «Нимиц». Со мной капитан Йелланд.
Pearl Harbor Radio Operator
Вы на чём, простите?
Senator Chapman
Повторяю. Я сенатор Самуэль С. Чепмен на борту «Нимиц».
Pearl Harbor Radio Operator
Ладно, кто бы ты ни был. Использование военных частот неавторизованными лицами — это преступление.
Senator Chapman
Послушайте сюда, сэр!
Pearl Harbor Radio Operator
Так как у нас нет ни авианосца «Нимиц», ни капитана Йелланда, советую тебе, му#ак, перестать прикидываться кем-то и уйти с эфира! Ты тратишь наше время!
Senator Chapman
Как смеешь так со мной разговаривать!