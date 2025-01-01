Меню
[пилот F-14 докладывает капитану Йелланду по радио о типе пары вражеских самолетов]
Капитан Йелланд Алерт 1, это Игл 1, что у вас там?
Пилот Два японских Зеро, сэр.
Капитан Йелланд Два что?
Пилот Два Мицубиси A6M, в первозданном виде, с полной раскраской. Они как новые, сэр!
Капитан Йелланд Нас заметили?
Пилот Отрицательно, мы прямо на солнце, у них за шесть часов высоко.
Капитан Йелланд Держите визуальный контакт, без разрешения не предпринимайте действий.
Пилот Выполню, Игл 1, конец связи.
Captain Yelland Если Соединённые Штаты подвергнутся нападению, наша задача — защищать её в прошлом, настоящем и будущем.
Lasky А что потом?
Captain Yelland Потом мы принимаем приказы от Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами США.
Lasky Франклин Делано Рузвельт?
Lasky [захваченный японский пленник держит заложника и требует доступ к радио] Почему бы тебе не рассказать ему, что здесь происходит, командир? Ты же эксперт по тому, что случится завтра; расскажи ему, ради Бога. Давай, расскажи! Нам нечего терять!
Captain Yelland [Оуэнс смотрит на Йелланда, который кивает] Давай, рассказывай.
Commander Richard Owens [колеблется, затем смотрит прямо на японского пленника] 26 ноября шесть авианосцев вышли с Курильских островов к северу от Японии. Это были «Акаги», «Кага», «Шокаку», «Зуикаку», «Хирю» и «Сорю». Завтра на рассвете эти авианосцы отправят 353 самолёта для атаки на Пёрл-Харбор.
Senator Chapman [пристально смотрит, ошарашен] Как, чёрт возьми, ты всё это знаешь?
Commander Richard Owens Ваш код — «Взойти на гору Ниитака». Niitakayama nobore!
[японский пленник, выглядя в ужасе, медленно опускает оружие и получает смертельный выстрел от охраны]
[после получения приказа прервать атаку на японскую ударную группу]
Strike Leader Приём, слышу вас отлично. Ударная группа, говорит командир. Возвращаемся на базу, миссия отменяется.
F-14 pilot #1 Миссия отменяется? Но мы их видим!
F-14 pilot #2 Они опять позволят этим япам провернуть это.
F-14 пилот №1 [японские Зеро только что уничтожили яхту] Они её разнесли в щепки! Должно быть, попали в топливный бак!
Капитан Йелланд Есть выжившие?
F-14 пилот №1 Готовимся... Понял. Один, два, три Мэй Вест. Погоди минутку! Эти убл#дки разворачиваются обратно, собираются обстрелять их в воде! Прошу разрешения вооружиться и открыть огонь!
Капитан Йелланд Eagle Control на Alert One, разрешаю вооружиться, но не стрелять. Сбивайте их с толку, играйте с ними, но не открывайте огонь.
F-14 пилот №1 Понял!
[F-14 приступают к перехвату Зеро]
Captain Yelland [Показывая пальцем своему индейскому метеорологу, когда впервые появляется шторм] — Ага, Чёрное Облако, опять без разрешения пляшешь с дождём.
Lasky Все еще думаешь, что это сон?
Captain Yelland Это настоящий кошмар.
[Пытается предупредить Пёрл-Харбор о надвигающейся японской атаке]
Senator Chapman Это, э-э, сенатор Самуэль С. Чепмен из Сената США на борту авианосца «Нимиц». Со мной капитан Йелланд.
Pearl Harbor Radio Operator Вы на чём, простите?
Senator Chapman Повторяю. Я сенатор Самуэль С. Чепмен на борту «Нимиц».
Pearl Harbor Radio Operator Ладно, кто бы ты ни был. Использование военных частот неавторизованными лицами — это преступление.
Senator Chapman Послушайте сюда, сэр!
Pearl Harbor Radio Operator Так как у нас нет ни авианосца «Нимиц», ни капитана Йелланда, советую тебе, му#ак, перестать прикидываться кем-то и уйти с эфира! Ты тратишь наше время!
Senator Chapman Как смеешь так со мной разговаривать!
Captain Yelland Говорит капитан. Обращаюсь ко всем, кто на борту этого корабля. За последние несколько часов произошло много событий; слухи о ядерных ударах и третьей мировой войне — полная чушь. Нет никаких оснований считать, что против наших домов и семей была предпринята агрессия. Я считаю, то, что мы обнаружили, не рукотворно, а явление природы, которое невозможно объяснить. Это явление — шторм, через который прошёл «Нимиц» менее 18 часов назад. Шторм повлиял на время, создав портал, дверь в другую эпоху. Сегодня 7 декабря 1941 года... Думаю, все мы понимаем, какое значение имеет эта дата и место в истории. Нас ждёт битва, которая была проиграна до рождения большинства из вас. Но на этот раз, с помощью Бога, всё будет иначе... Удачи.
Rochester [радиоэфир программы Джека Бенни] Шеф, бесполезно. Я пытался и пытался, но не могу уложить Кармайкла спать.
Jack Benny Рочестер, этому бедняге просто нужно уснуть. Он должен был впасть в спячку уже больше десяти дней назад.
Commander Dan Thurman [с недоверием] Джек Бенни?
Rochester Хи-хи!
Jack Benny Где он сейчас?
Rochester Сидит в кровати и читает "Эсквайр".
[смех публики]
Jack Benny "Эсквайр"? Ну-ка отнимай у него.
Rochester Ой, да ладно, шеф. Он ведь не просто так!
[первые реплики]
Пилот F-14 [голос по рации] Башня Пёрл, Томкет два-ноль-ноль. Запрашиваю разрешение на взлёт с полосы ноль-девять. Приём.
Башня Пёрл Харбор [голос по рации] Два-ноль-ноль, Пёрл Харбор, разрешаю взлёт с полосы ноль-девять. Ветер 045 градусов, 8 узлов. SH-3 справа на подходе. Хорошего дня.
Lasky Подумайте о том, что произойдёт за следующие сорок лет...
Commander Richard Owens У меня есть подозрение, что историю будет немного сложнее переписать, чем вы думаете, мистер Ласки.
Lasky Я говорю о классическом парадоксе времени. Представьте, например, что я возвращаюсь в прошлое и встречаю своего собственного деда. Задолго до того, как он женился, до рождения детей. И у нас происходит ссора, и я убиваю его. Если это случится, как же тогда я смогу родиться? А если я не смогу родиться, как же я тогда вернусь в прошлое и встречу своего собственного деда?
Commander Richard Owens [с раздражением] Я не такой теоретик, как вы, мистер Ласки. Но у меня есть внутреннее чувство, что вещи происходят только один раз. Если они уже произошли, то изменить их невозможно. И не стоит даже пытаться.
Lasky Ну и как вы собираетесь этого избежать? Всё уже происходит, и мы уже в этом замешаны!
Commander Dan Thurman Чёрт возьми! Что это, какая-то полумерская дискуссионная группа из Принстона? Мы в военной ситуации! Это военный корабль США! Или, по крайней мере, раньше был. Или будет. Или что там ещё! О, чёрт, можно сойти с ума, пытаясь во всём этом разобраться!
[кричит]
Commander Dan Thurman Боже, должно быть, мне снится!
Captain Yelland Ласки, ты был настоящей занозой... но я рад, что знал тебя.
Lasky Спасибо, капитан. Я ценю это.
Captain Yelland Удачи тебе.
Charlie The Dog ГАВ!
Captain Yelland И тебе тоже!
[один из F-14 еле уворачивается от очереди пуль из одного из Зеро]
Лётчик Почему, чёрт возьми, мы играем с этими парнями?
[томкэты только что уничтожили зеро]
пилот F-14 №1 Эшелон Орла, тревога номер один. Сбито два, повторяю, сбито два. Возможно, один выживший в воде.
Senator Chapman [Артур бросает взгляд на Лорел] Артур! Ты не оставишь девчонке слишком мало одежды, чтобы она не простудилась? Она сейчас для меня слишком дорога.
Arthur Ты с ней уже спал?
Senator Chapman Что это за вопрос, чтобы его задавать женатому мужику?
Arthur Ха-ха! Ты, с#к!
Senator Chapman Думаю, мне лучше проверить, что она там делает.
Arthur О, конечно!
Senator Chapman Артур, выпей ещё и перестань думать о том, сколько у кого есть. Увидимся.
[последние реплики]
Commander Richard Owens Рад видеть вас снова, мистер Ласки.
Lasky Лорел, командер Оуэнс.
Commander Richard Owens Присоединяйтесь к нам. Нам есть о чём поговорить.
Lasky Возможно, вы — жертвы какой-то шутки, но будь то Пентагон, Кремль или какие-то зелёные человечки с Марса, обещаю — я в этом не меньше в неведении, чем вы.
Commander Richard Owens Наш разведывательный самолёт только что сфотографировал то, чего не существовало уже больше 40 лет.
F-14 pilot #1 Слушай, Фокс... это их разбудило
F-14 pilot #2 Да, но я думаю, стоит попробовать ещё раз!
Air Boss [Объявление по громкой связи для экипажа палубы] На палубе у нас A-7 Корсар в беде, не может опустить хвостовой крюк. Это не учение, повторяю, это не учение. Немедленно выставить баррикаду! Палуба закрыта, палуба закрыта, это не учение!
Captain Yelland [над 1MC при приближении второй бури] «Мы уже проходили через это. Сможем и сейчас. Готовьтесь — приближается шторм!»
Senator Chapman Если бы это не происходило со мной, я бы не поверил.
Public Address Sailor Боевой сбор, боевой сбор! Всем занять боевые посты! Вперёд и вверх по правому борту, вниз и назад по левому борту! Боевой сбор, боевой сбор!
Lasky Что, чёрт возьми, происходит?
Marine Cpl. Kullman Боевой сбор, сэр, идите за мной!
Пилот [Корсар приближается к "Нимицу" перед первым штормом] "Нимиц", это 412, индикатор крюка показывает опасность, приём.
Аэробосс 412, принято, опасность с крюком. Перебрось крюк.
Пилот Отрицательно, я пробовал.
Офицер воздушных операций 412, плохо слышно, докладывай состояние топлива.
Аэробосс [по интеркому на мостик] Капитан, Босс, у этого Корсара серьёзные проблемы, крюк не опускается. Думаю, лучше поймать его на баррикаду.
Капитан Йелланд Готовь баррикаду!
Air Boss [A-7 только что приземлился после первого шторма] Крушение на палубе, крушение на палубе, всем немедленно занять посты! Выходим и следим за огнём!
