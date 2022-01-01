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The Final Countdown Последний отсчет 1980 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Последний отсчет, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дон Тейлор Don Taylor
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Мартин Шин Мартин Шин Martin Sheen Кэтрин Росс Katharine Ross Джеймс Фарентино James Farentino Рон О’Нил Чарльз Дернинг
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
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Неувольняемый
Неувольняемый
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Забытое чудо
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Мир Юрского периода: Господство
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Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
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