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Герои Телемарка
Герои Телемарка, 1965: актеры и роли
The Heroes of Telemark
Герои Телемарка
1965 / Великобритания
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Герои Телемарка, 1965: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Манн
Anthony Mann
В ролях
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Ричард Харрис
Richard Harris
Улла Якобссон
Ulla Jacobsson
Майкл Редгрейв
Michael Redgrave
Дэвид Уэстон
David Weston
Себастьян Брикс
Джон Голайтли
John Golightly
Алан Ховард
Alan Howard
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Одна
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