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Герои Телемарка Герои Телемарка
Киноафиша Фильмы Герои Телемарка Герои Телемарка, 1965: актеры и роли
The Heroes of Telemark Герои Телемарка 1965 / Великобритания
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Герои Телемарка, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Манн Anthony Mann
В ролях
Кирк Дуглас Кирк Дуглас Kirk Douglas Ричард Харрис Richard Harris Улла Якобссон Ulla Jacobsson Майкл Редгрейв Майкл Редгрейв Michael Redgrave Дэвид Уэстон David Weston Себастьян Брикс Джон Голайтли John Golightly Алан Ховард Alan Howard
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